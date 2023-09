Pernyataan Simon Cowell di Belakang Panggung Beri Pujian ke Putri Ariani, Terungkap Fakta Mengejutkan 

TRIBUNJABAR.ID - Selain memberikan komentar penampilan Putri Ariani di atas panggung, ternyata Simon Cowell juga sempat berbicara di belakang panggung.

Simon Cowell yang jadi juri Americas Got Talent 2023 itu ternyata juga memberikan pujian untuk Putri Ariani sesuai acara.

Nama Putri Ariani kembali hangat diperbincangkan setelah penampilannya yang memukau di America's Got Talent 2023.

Setelah memenangkan Golden Buzzer, Putri Ariani kembali tampil di babak semifinal.

Dengan suara emasnya, gadis 17 tahun itu menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For", dari U2.

Penampilannya itu membuat penonton berdecak kagum, tanpa terkecuali para juri.

Keempat juri, yaitu Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara dan Howie Mandel standing ovation untuk penampilan Putri.

Simon Cowell mengaku dirinya tidak bisa berkata-kata setelah menyaksikan penampilan Putri tersebut.

Simon hanya memberikan komentar betapa dirinya bersyukur masih menjadi juri AGT demi menyaksikan penampilan mengesankan seperti yang dipersembahkan Putri Ariani.

"Dan sejujurnya Putri, inilah alasan mengapa saya masih mengambil pekerjaan ini, untuk momen-momen seperti ini," kata Simon Cowell, dikutip dari YouTube America's Got Talent.



Selain itu, ternyata sesuai Putri Ariani tampil ternyata Simon sempat ke atas panggung.

Simon menghampiri Putri Ariani dan tampak berbicara kepada peserta asal Indonesia tersebut.

Rupanya Simon berterima kasih karena lagu yang dibawakannya di atas panggung.

“Than you this as your song your records, I just love every moment,” ucap Simon Cowell kepada Putri Ariani.

Selain itu, Simon Cowell sempat diwawancara soal penampilan Putri Ariani di belakang panggung.