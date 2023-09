Jadwal Final AGT 2023 untuk Nonton Putri Ariani, Pemenangnya Dapat Rp15 M dan Tampil di Las Vegas

TRIBUNJABAR.ID - Putri Ariani berhasil lolos ke babak final America's Got Talent (AGT) 2023 setelah memenangkan vote di pekan ketiga babak semifinal, Rabu (6/9/2023).

Pada babak semifinal, Putri Ariani membawakan lagu dari band legendaris U2 berjudul "I still Haven't Found What I'm Looking For" dengan pianonya.

Berkat penampilannya yang memukau, Putri Ariani mendapatkan empat standing ovation dari para dewan juri.

Simon Cowell bahkan tercengang dengan penampilan peserta yang dulu ia berikan Golden Buzzer tersebut.

"Saya tidak bisa berkata-kata, indah sekali suaramu, indah sekali lagu ini versi kamu," ungkap Simon.

"Inilah alasan aku tetap melakukan pekerjaan ini, untuk momen seperti ini," lanjutnya.

Berdasarkan hasil vote, Putri Ariani diumumkan lolos ke babak final dari peserta yang tampil pada pekan ketiga semifinal ini.

Putri menyusul kelima finalis sebelumnya, yaitu Lavender Darcangelo, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, Murmuration, dan Mzansi Youth Choir.

Lantas kapan Putri Ariani akan tampil di babak final?

Jadwal Final AGT 2023

Dilansir dari laman resmi NBC, berikut jadwal final AGT 2023 selengkapnya:

• Babak Final

Waktu Amerika Serikat: Selasa (26/9/2023) pukul 20.00 Eastern Time (ET).

Waktu Indonesia: Rabu (27/9/2023) pukul 07.00 WIB.

• Hasil Final

Waktu Amerika Serikat: Rabu (27/9/2023) pukul 20.00 ET.

Waktu Indonesia: Kamis (28/9/2023) pukul 07.00 WIB.

Hadiah Juara AGT 2023