"Seperti Suara Malaikat", Kata Heidi Klum Usai Putri Ariani Nyanyikan Lagu U2 di Semifinal AGT 2023

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent 2023 berhasil membuat Heidi Klum terpana, Rabu (6/9/2023).

Putri Ariani menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For", dari band U2.

Penampilannya itu pun berhasil mendapatkan 4 standing ovation dari para juri.

Heidi Klum tampak terpana sepanjang penampilan Putri Ariani.

Bahkan, ia menyebut suara peserta asal Indonesia seperti suara malaikat.

Model asal Jerman itu terus mengulang perkataannya yang menyebut suara Putri Ariani begitu indah.

"Kamu memiliki suara yang sangat indah dan saya bilang ke diri saya sendiri, mungkin ini adalah suara saat malaikat bernyanyi. Sungguh, sangat indah," kata Heidi Klum dikutip dari YouTube America's Got Talent.

Selanjutnya, Heidi Klum mengungkapkan keinginannya agar penampilan Putri Ariani di babak semifinal AGT 2023 ini bisa disaksikan oleh vokalis U2, Bono.

Hal itu karena dirinya menganggap sukses membawakan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik U2 dengan warna berbeda.

Tak hanya itu, Heidi Klum berharap Putri Ariani dapat melaju ke babak selanjutnya.

"Dan saya berharap Bono melihat ini dan semoga kamu beruntung. Kamu memberikan penampilan terbaik," ujar Heidi.

Selain Heidi Klum tiga juri lainnya pun ikut terpukau dengan penampilan gadis 17 tahun tersebut.

Sebagai informasi, Putri Ariani menjadi penampil terakhir di babak semifinal AGT 2023 itu.

Adapun nasib para peserta AGT 2023 selanjutnya ditentukan melalui vote dari pemirsa.