Penampilan Putri Ariani di Semifinal AGT 2023 Dapat 4 Standing Ovation Juri, Simon Cowell Tercengang

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023) berhasil memukau para juri.

Di babak semifinal ini, Putri Ariani menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For", dari U2.

Penampilannya berhasil membuat penonton hening.

Simon Cowell sesekali tertangkap kamera terlihat tercengan menyaksikan peserta asal Indonesia tersebut.

Penampilan Putri Ariani berhasil membuat Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara dan Howie Mandel berdiri dan bertepuk tangan.

Tak hanya para juri, ribuan penonton pun terlihat memberikan standing ovation untuk Putri Ariani.

Simon Cowell terlihat tidak bisa berkata-kata saat menyaksikan penampilan Putri Ariani di babak semifinal ini.

Juri yang memberikan tiket Golden Buzzer ini merasa bersyukur bisa mengantarkan Putri Ariani di panggung AGT 2023.

"Dan sejujurnya Putri, ini adalah alasan mengapa saya masih mengambil pekerjaan ini, untuk momen-momen seperti ini," kata Simon Cowell, dikutip dari YouTube America's Got Talent.

Selanjutnya, Sofia Verga menyebut penampilan Putri Aria begitu spektakuler.

Ia mengatakan penampilan Putri Ariani menjadi penamplan America's Got Talent 2023 dengan indah.

"Menurut saya, tadi adalah penutup yang sangat sempurna," kata Sofia.

Sementara itu dua juri lainnya, menyebut penampilan Putri Ariani sempurna dan berhasil memukau.

Mendapatkan pujian dari semua juri, Putri Ariani pun terlihat senang dan sangat berterima kasih.