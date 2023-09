Penyanyi Irlandia Ronan Keating Ikut Promosikan Putri Ariani di AGT 2023, Pernah Duet saat Konser

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi asal Irlandia, Ronan Keating turut mempromosikan Putri Ariani dalam ajang America's Got Talent (AGT) 2023.

Diketahui, Putri Ariani baru saja menuntaskan penampilannya di babak live show atau semifinal AGT 2023 pada Rabu (6/9/2023) pagi.

Pada babak ini, Putri Ariani membawakan lagu dari band legendaris U2 berjudul "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Penampilan Putri Ariani berhasil memukau para dewan juri dengan empat standing ovation.

Dukungan pun terus mengalir tak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi penyanyi terkenal seperti Ronan Keating.

Melalui unggahan Instagram story miliknya, Ronan Keating turut meminta pengikutnya menyaksikan penampilan musisi berusia 17 tahun itu.

Ronan membagikan cuplikan penampilan Putri Ariani dari Instagram AGT.

"Tolong saksikan ini," tulis Ronan Keating, dikutip pada Rabu.

Sebelumnya, Ronan Keating pernah mengundang Putri Ariani untuk menjadi penyanyi pembuka konsernya di Jakarta pada Jumat (18/8/2023) lalu.

Penyanyi asal Irlandia, Ronan Keating turut mempromosikan Putri Ariani dalam ajang America's Got Talent (AGT) 2023. (Instagram @rokeating)

Keduanya bahkan sempat menyanyi bersama membawakan lagu "No Matter What".

Dalam kesempatan itu pula, Ronan Keating secara terang-terangan memberikan pujian terhadap Putri Ariani.

Bahkan, Ronan mengaku sudah mengikuti Putri Ariani sejak penampilan memukaunya di AGT 2023.

"Aku melihatnya di America's Got Talent, wow," ungkap Ronan Keating, sebelum memperkenalkan Putri Ariani ke atas panggung.

Ronan mengaku sejak saat itu, ia pun mendengarkan lagu-lagu milik Putri Ariani.