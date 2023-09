Terpana Lihat Penampilan Putri Ariani, Sejumlah Youtuber Asing Turut Lakukan Siaran Live

Putri Ariani menyanyikan lagu U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For.

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan Putri Ariani di semi final America's Got Talent, Rabu (6/9/2023) kembali bikin heboh.

Penyanyi asal Indonesia ini kembali menjadi trending topik di Twitter.

Trending topik ini diwarnai beredarnya video penampilan Putri Ariani dengan hastag tagar Putri Ariani.

Dalam live show kali ini, Putri Ariani memakai baju dari desainer Tiffany Liem serta didandani oleh ibunda tercinta.

Ia terlihat anggun dengan rok terusan berwarna broken white full payet dengan hiasan rumbai memanjang di beberapa bagian membuat dia tampak seperti seorang putri dari kerajaan.

Dalam show kali ini, Putri membawakan salah satu lagu hits band asal Irlandia, U2, berjudul I haven’t Found What I’m Looking For dengan iringan piano.

Penampilan Putri Ariani ini langsung bikin netizen terpana dan heboh.

Saking heboh, sejumlah youtuber asing menyediakan waktu untuk live demi para penggemarnya di Indonesia yang kesulitan menonton siaran langsung semi final AGT 2023.

Empat juri America's Got Talent (AGT) 2023 memberikan tepuk-tangan meriah untuk suara dan aksi panggung Putri Ariani.

Apalagi Putri Ariani mampu menggubah lagu 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' yang dipopulerkan band legendaris dunia, U2, menjadi terasa makin dalam.

U2 pertama kali menyanyikan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang ada di album The Joshua Tree pada tahun 1987.

Putri Ariani membawakan lagu tersebut hanya diiringi dengan piano yang dimainkannya.

Hal ini sangat berbeda dengan lagu asli saat dibawakan U2.

Latar panggung yang gelap dan seakan dipenuhi kabut semakin membuat penonton dan juri terkesima.