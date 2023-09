Sakiti Mantan Lewat Asis, Gelandang Persib Bandung Ini Hattrick Masuk Best XI of The Week Liga 1

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, masuk dalam Best XI of The Week #11 atau sebelas pemain terbaik di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024.

Daftar 11 pemain plus pelatihnya diunggah di Instagram @liga1match yang merupakan akun resmi Liga 1.

Klok menjadi satu-satunya pemain Persib di pekan ke-11. Sebelumnya, di pekan ke-10, selain Klok juga ada Kakang Rudianto dan Ciro Alves. Selain itu, Bojan Hodak juga menjadi pelatih terbaik.

Di pekan ke-11, Julian Schwarzer berada di bawah mistar gawang. Julian menjadi alasan utama Arema FC meraih kemenangan dengan skor 2-0 di kandang Bhayangkara FC.

Begitu banyak penyelamatan yang dibikin kiper muda berpaspor Filipina ini.

Di posisi bek dalam formasi 4-3-3, ada Dzaky Asraf (PSM Makassar) di bek kanan. Di bek tengah ada duet Kiko Carneiro (RANS Nusantara) dan Carles Almeida (Arema FC).

Baca juga: Riko Simanjuntak Tenangkan Pikiran di Kampung Halaman Setelah Persija Jakarta Ditahan Persib Bandung

Di posisi bek kiri ada Arief Catur (Persebaya Surabaya).

Di tengah, Klok diapit Gali Freitas (PSIS) di kanan, dan Lulinha (Madura United).

Sedangkan tiga pemain depan ada Mitsuru Mauoka (RANS), Murilo Mendes (Barito Putera), dan Ze Valente (Persebaya Surabaya).

Posisi pelatih menjadi milik Uston Nawawi.

Kapten Persib Bandung Marc Klok saat melangkah menuju lapangan Stadion Patrion Candrabhaga, Bekasi, untuk menghadapi Persija Jakarta pada Sabtu (2/9/2023). (Instagram @marcklok)

Uston merupakan pelatih sementara Persebaya setelah Aji Santoso pergi.

Pada laga pekan ke-11, Uston mengantarkan Persebaya mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1.

Bagi Uston, itu merupakan kemenangan ketiga sebagai pelatih sementara. Satu laga lainnya berakhir imbang.

Baca juga: Imbas Imbang dengan Persib Bandung, Ada The Jakmania yang Waswas Thomas Doll Bakal Out dari Persija

Peran Klok