Imbas Imbang dengan Persib Bandung, Ada The Jakmania yang Waswas Thomas Doll Bakal Out dari Persija

Jakmania mengomentari unggahan Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca di Intagram.

Berbagai komnentar dilontarkan oleh pendukung Persija Jakarta ini.

Ada yang perombakan besar-besaran, ada juga yang waswas Thomas Doll bakal out dari Persija Jakarta.

Berikut beberapa komentar yang dirangkum Tribunwow.com.

"Putaran kedua wajib rombak abis-abisan. Beli pemain yg diperlukan, jual pemain yg tidak lagi diperlukan," tulis @ilhamnafian_

"Sebaiknya pemain, ya, bener-bener pilihan Thomas Doll, Pak biar skema ya berjalan dengan baik. Manajemen hanya perlu memfasilitasi dan menuruti apa yang di rasa Thomas doll baik," tutur @aldianggraeni0307.

"Staff pelatih? Mulai gaenak nih perasaan. Jangan sampai Thomas doll out karena ulah bapak!," kata @fadliseptia_

"Selamat berbenah saja pak, buktikan dan tunjukkan to the next level!," kata @league1heroes.

Persija Jakarta dalam kondisi buruk, terutama pada lima laga terkahirnya di Liga 1 2023/2024.

Yang paling disorot hasil imbang Persija Jakarta dengan Persib Bandung, Sabtu (2/9/2023).

Macan Kemayoran tak pernah menang lagi di 5 laga terakhir. Baik itu imbang maupun kalah di kandang sendiri.

Menanggapi hal itu, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengucapkan permintaan maaf.

Maaf itu disampaikan melalui Instagram miliknya, Senin 4 September 2023.

Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll .

Ia merasa gagal karena sudah tak memberikan kemenangan bagi The Jakmania.