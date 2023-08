'Kami Enggak Datang karena Manajemen', Bobotoh Geruduk Sidolig Saat Persib Bandung Latihan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bobotoh dari berbagai kelompok komunitas memberikan suntikan motivasi kepada para pemain Persib Bandung dalam latihan menjelang menghadapi Persija Jakarta.

Pemandangan itu terlihat di Lapangan Sidolig, Kota Bandung, Rabu (30/8/2023).

Persib askan menjadi tamu Persija di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, Sabtu (2/9/2023).

Sambil bernyanyi, bobotoh membentangkan sejumlah spanduk besar bertulisan, "Kami Takkan Berpaling Kan Selamanya Persib Bandung", "Love and Dedication The Only One Forever", dan "Doa Kami Tetap yang Terbaik untuk Tim Persib".

Berkali-kali mereka juga meneriakkan agar Persib tak gentar siapapun lawannya.

"Tiga poin, Sib. Jangan takut!" teriak mereka.

Kedatangan para bobotoh sontak membuat para pemain Persib terlihat lebih bersemangat berlatih.

Sesekali mereka menoleh dan melambai ke arah bobotoh. Lalu berlari lagi mengikuti instruksi pelatih.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku selalu gembira dengan kehadiran para suporter ke stadion.

"Mereka menunjukkan dukungannya kepada kami. Jadi tidak ada masalah tentang itu. Mereka mendukung klub. Mereka mendukung para pemain," ujarnya seusai memimpin latihan.

Dukungan para bobotoh, ujar Hodak, membuat para pemain semakin percaya diri untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.

"Saya pernah berkata kepada para pemain di hari pertama di sini untuk memberikan yang terbaik di setiap penampilannya. Memang, terkadang kami kalah. Tapi jika kita memberikan yang terbaik, kita tidak menyesal," ucap pelatih asal Kroasia ini.

Hodak menambahkan, dukungan ratusan bobotoh tersebut layaknya cambuk motivasi bagi dirinya dan para punggawa Pangeran Biru untuk tampil maksimal di laga melawan Persija nanti.

"Jika kami mencoba untuk tampil maksimal, tidak ada yang mengeluhkan apakah kami kalah atau menang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jadi tampil maksimal merupakan hal yang diminta penggemar," ujarnya.