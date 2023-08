"Persija vs Persib Bandung Bukan Pertandingan Biasa" Kata Bobotoh yang Hadir di Stadion Sidolig

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan bobotoh hadir untuk memberikan dukungan bagi Persib Bandung dalam sesi latihan menjelang duel Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Latihan yang digelar di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Rabu (30/8/2023) pagi, langsung dipimpin pelatih kepala Bojan Hodak.

Laga "el clasico Indonesia" Persija vs Persib akan digelar Sabtu (2/9/2023) di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2023/2024.

Bobotoh membentangkan beberapa spanduk dukungan berisi tulisan "Doa kami tetap yang terbaik untuk tim Persib", "Kami Takan Berpaling Kan Selamanya Persib Bandung", dan "Love and Dedication The Only One Forever."

Ketua Viking Persib Club (VPC) Tobias Ginanjar mengungkapkan aksi dukungan tersebut merupakan upaya fans dalam memberikan suntikan motivasi untuk pemain Persib menjelang tandang ke markas Persija.

Meskipun beberapa kelompok suporter Persib sedang "menepi" di stadion, mereka ingin memberikan support terbaik, saat bersua Persija.

"Jadi, beberapa kelompok Bobotoh kami bersepakat untuk selalu berkomunikasi walaupun kini posisinya sedang menepi, tetapi tetap kami memberikan support terbaik buat Persib," kata Tobias.

"Kami ingin menambah motivasi pemain."

"Mudah-mudahan lawan Persija nanti Persib wajib bawa tiga poin pulang ke Bandung," tuturnya.

Tobias menerangkan bahwa aksi tersebut merupakan dukungan dari beberapa kelompok suporter lain seperti kawan-kawan Viking, Bomber, dan North Wall.

Ia berharap dukungan tersebut sampai kepada pemain.

"Harus optimistis, ini bukan soal pertandingan biasa, ada harga diri yang dipertaruhkan."

"Mudah-mudahan Persib bisa meraih hasil maksimal," ujar Tobi.

"Saya yakin pemain tadi pun memiliki semangat yang sama. Semua kelompok Bobotoh tadi hadir, ada Bomber, NW, 26CCBoys, ada Viking."