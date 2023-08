Fakta Mengejutkan di Balik Sukses Cristiano Ronaldo, Pernah Jadi Korban Bullying dan Ingin Mundur

TRIBUNJABAR.ID - Ada kisah menarik di balik perjalanan Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola hebat.

Cristiano Ronaldo ternyata pernah nyaris pensiun dini dari sepak bola karena menjadi korban bullying atau perundungan.

Saat ini Cristiano Ronaldo tentu dikenal sebagai sosok yang sangat luar biasa di dunia sepak bola.

Megabintang asal Portugal tersebut telah berhasil meraih beragam gelar, baik di tingkat individu, klub, maupun tim nasional.

Di tingkat individu, Cristiano Ronaldo bisa dibilang menjadi satu-satunya pemain yang bisa menyaingi Lionel Messi.

Penyerang yang kini berusia 38 tahun itu sukses meraih lima gelar Ballon d'Or.

Jumlah tersebut berada di bawah Messi yang sudah meraih tujuh Ballon d'Or.

Di level klub, Cristiano Ronaldo pernah meraih trofi di berbagai liga domestik, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Italia.

Cristiano Ronaldo bahkan termasuk satu dari sedikit pemain yang sukses meraih lima trofi Liga Champions sepanjang kariernya.

Tidak hanya itu, CR7 juga turut berjasa untuk timnas Portugal dalam meraih gelar EURO 2016.

Meski belum pernah meraih trofi Piala Dunia, berbagai prestasi Ronaldo tersebut jelas patut diacungi jempol.

Namun, siapa sangka Ronaldo pernah nyaris pensiun dini karena menjadi korban bullying?

Insiden tersebut pernah terjadi dalam hidup sang megabintang kala ia masih menimba ilmu di Akademi Sporting CP pada medio 1997 hingga 2002.

Kisah kurang mengenakkan yang dialami oleh Ronaldo itu diungkap dalam sebuah buku berjudul Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game.