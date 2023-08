Catat Jadwal Pekan Ke-11 Liga 1 2023/2024: Ada Persib Bandung Lawan Persija Jakarta di Candrabhaga

TRIBUNJABAR.ID - Kompetisi Liga 1 2023/2024 akan memasuki pekan ke-11 pada akhir pekan nanti.

Pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 bakal bergulir mulai Jumat (1/9/2023) sampai Minggu (3/9/2023).

Sejumlah pertandingan yang seru bakal menghiasi pekan ke-11 Liga 1 2023/2024.

Salah satunya big match yang mempertemukan Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Selain itu, ada laga-laga seru PSIS Semarang vs Bali United, Persebaya Surabaya vs Borneo FC, dan PSS Sleman vs PSM Makassar.

Semua laga Liga 1 2023/2024 pekan ke-11 bisa disaksikan langsung di Indosiar atau melalui live streaming TV online Vidio.com.

Jadwal pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 dibuka laga Persita Tangerang vs Madura United, Jumat (1/8/2023).

Duel ini bakal digelar di Stadion Indomilk Arena pada pukul 15.00 WIB.

Baca juga: "Semuanya Oke" Kata Pelatih Kiper Persib Bandung tentang Kondisi Teja Paku Alam, Siap Lawan Persija?

Persita Tangerang harus bekerja ekstrakeras saat menjamu Madura United, yang kini memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023/2024.

Pendekar Cisadane, julukan Persita, sebelumnya harus menelan pil pahit saat kalah 1-2 ketika bertandang ke markas Borneo FC di pekan ke-10.

Pada malam harinya, yakni pukul 19.00 WIB, ada pertandingan Bhayangkara FC vs Arema FC.

Arema FC sedang berada dalam optimisme tinggi setelah mengemas kemenangan perdana di Liga 1 2023/2024.

Senin kemarin, Arema FC menumbangkan Persikabo 1973 dengan skor tipis 1-0.

Meski demikian, Singo Edan tentu juga patut waspada saat bertandang ke markas Bhayangkara FC di Stadion Patriot Candrabhaga nanti.