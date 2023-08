Boss Gelar Turnamen Kick Boxing Diikuti Atlet se-Jabar, Seleksi Atlet untuk Dibina Setahun ke Depan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Turnamen kick boxing bertajuk Boss kick Boxing digelar pada Minggu (27/8/2023) di GOR Maya Adhi Puri, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung.

Ketua Pelaksana Boss Kick Boxing home tournament 2023, sekaligus Ketua Boxing Indonesia, Putra Sembiring Meliala, menyampaikan, turnamen kick boxing ini jadi ajang silaturahmi dan agenda rutin pengurus pusat.

Selain itu, untuk menyeleksi atlet-atlet berkualitas yang terpilih nanti untuk mendapatkan pembinaan selama setahun.

"Setelah kami bina, maka kami ikutsertakan di event-event berkualitas dan profesional. Kami tentunya ingin membentuk atlet yang enggak karbitan," ujarnya.

Turnamen boss kick boxing ini dimulai sejak 2001 yang bergerak di bidang bela diri dan security pengamanan. Biasanya, peserta merupakan atlet yang memang susah untuk berlatih dan mencari pekerjaan menjadi pengamanan sebagai bodyguard security service.

"Jadi, Boss itu singkatan dari bodyguard organisasi security service. Sekarang kami berfokus pada beladiri kick boxing Indonesia," ujarnya.

Adapun untuk peserta datang dari seluruh Indonesia. Untuk Boss, sudah ada di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Kendari, Sulawesi, Bali, Jambi, dan Palembang.

"Tapi, yang hadir kali ini mayoritas dari Jabar, seperti Sukabumi, Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cianjur, Bandung Barat, dan Tasikmalaya," katanya.

Sistem kejuaraan ini ialah turnamen, sehingga pemenang bakal bertemu dengan pemenang lainnya. Pemenang pun akan diberikan piala untuk juara umum dan juara the best fighter.

"Kami juga berikan suvenir jersey baju latihan bagi juara 1 dan 2 untuk atlet yang terpilih setiap kelas. Kelasnya itu ada tujuh berdasar kelas berat badan, antara lain kelas under 51, under 54, under 57, under 60, under 63,5, under 67, dan under 71. Setiap kelas dipilih dua orang untuk mendapatkan pembinaan dan ikutserta di event-event berkualitas profesional nanti," ujarnya.(*)