Peringati HUT ke-277, PT Pos Indonesia Berbenah dan Transformasi Digitalisasi

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- PT Pos Indonesia sudah berusia hampir tiga abad, tepatnya 277 tahun. Di usia tersebut, mereka berbenah dan bertransformasi.

Direktur Utama PT Pos (Persero), Faizal R. Djoemadi mengatakan, transformasi tersebut meliputi tujuh aspek, yakni bisnis, produk dan channel proses bisnis teknologi dan SDM organisasi serta budaya.

Menurutnya, bisnis logistik saat ini bukan lagi menyangkut untuk operasional kepentingan personal, namun fokus terhadap kepentingan korporasi dengan sistem menjual solusi.

Baca juga: Survei LSN Tunjukkan Erick Thohir Cawapres Ideal Pendamping Prabowo

“Tidak bisa lagi one fit for all. Jualan produk seperti ini digunakan untuk semua korporitas itu enggak bisa. Kita sekarang menjual solusi. Nah ini memerlukan perubahan-perubahan,”ucap Faizal usai upacara peringatan HUT ke-277 Pos Indonesia, di Kota Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Ditambahkan Faizal, berbagai perubahan dengan kompetensi baru saat ini tengah disiapkan oleh PT Pos Indonesia sebagai upaya transformasi bisnis logistik.

“Ini baru langkah awal, yang saya sebutkan mungkin baru 5 hingga 10 persen tercapai. Masih ada PR (pekerjaan rumah) 95 persen ke depan untuk menjadi perusahaan logistik yang ideal yang mampu memberikan solusi yang sangat customized, yang menbuat kostumer puas,”jelas dia.

Distribusi logistik di era revolusi industri 4.0 saat ini, PT Pos Indonesia berbenah memperbarui berbagai layanan. Tidak hanya distribusi fisik, namun juga digitalisasi.

Sementara pada upacara peringatan HUT ke-277 PT Pos Indonesia yang digelar di Kantor Pusat PT Pos Indonesia berlangsung cukup meriah. Karyawan PT Pos Indonesia mengenakan pakaian adat daerah di Indonesia.