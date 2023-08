Sambut HUT ke-78 RI, PLN UP3 Cimahi Berikan Listrik Gratis Untuk 10 Keluarga

PT PLN (Persero) UP3 Cimahi memberikan sambungan listrik gratis bagi 10 keluarga dalam program bertajuk ‘Light Up The Dream’

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Sejalan dengan semangat dalam rangka menyambut HUT ke-78 di tahun 2023, PT PLN (Persero) UP3 Cimahi memberikan sambungan listrik gratis bagi 10 keluarga dalam program bertajuk ‘Light Up The Dream’ yang pada tahun ini mengangkat tema, “Semarak HUT RI 78, Light Up The Dream, Peduli Sesama, Menyala Bersama, Menerangi Bangsa”. Program ini dilakukan secara serentak dengan seluruh 96 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang ada di seluruh Indonesia dan tercatat berhasil melistriki secara gratis sebanyak 1.450 penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, penyalaan listrik gratis dilaksanakan di 7 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang berbeda meliputi ULP Cililin (2 pelanggan), ULP Padalarang (3 pelanggan), ULP Lembang (1 pelanggan), ULP Cimahi Kota (1 pelanggan), ULP Cimahi Selatan (1 pelanggan), ULP Rajamandala (1 pelanggan) dan ULP Prima Cibabat (1 pelanggan).

Manager PLN UP3 Cimahi Yusra Helmi menyampaikan, “PLN merasa bahwa momentum HUT RI ke-78 ini merupakan salah satu momentum yang sangat bagus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sambungan listrik. Kami berharap manfaatnya dapat dirasakan bagi keluarga para penerima manfaat khususnya di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat."

Para penerima manfaat program Light Up The Dream ini mendapatkan bantuan sambungan listrik gratis dengan daya 450 VA. Secara keseluruhan terdapat 301 Unit Layanan Pelanggan (ULP) di seluruh Indonesia yang turut serta dalam kegiatan ini. Berdasarkan data secara kumulatif nasional telah disambung 13.439 pelanggan yang sudah dibantu listrik gratis dari program ini.

Salah satu penerima manfaat, Ade Rohmat (37) yang bertempat tinggal di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat menyampaikan rasa terima kasihnya atas direalisasikannya bantuan ini, “Alhamdulillah kami sekarang lebih leluasa menggunakan listrik setelah sebelumnya sambungan listrik kami masih nyolok ke rumah lain. Saya berterimakasih kepada PLN."

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, menyampaikan dukungannya atas kegiatan LUTD. Kegiatan sukarela dari para pegawai ini diharapkan dapat terus dilaksanakan dan bisa menyalakan mimpi lebih banyak penerima.