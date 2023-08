Deretan Promo 17 Agustus 2023 Spesial HUT RI ke-78 Makanan dan Minuman, Ada KFC Hanya Rp7 Ribu

TRIBUNJABAR.ID - Simak deretan promo 17 Agustusan makanan dan minuman spesial dalam rangka merayakan HUT RI ke-78.

Memasuki pekan perayaan HUT kemerdekaan RI, biasanya gerai-gerai makanan dan minuman mulai menggelar promo besar-besaran.

Ada yang memberi diskon, buy 1 get 1, hingga promo menarik lainnya.

Anda bisa menyimak berbagai deretan promo 17 Agustusan tersebut berikut ini.

1. KFC

Gerai ayam goreng KFC menyediakan berbagai promo untuk dine in maupun take away. Berikut promo yang diberikan KFC:

• Bucket Special Kemerdekaan Rp161.364

- 9 potong ayam

- 2 french fries large

- Mayonnaise sauce

• Kombo Special Merdeka Rp78.000 (11–20 Agustus 2023)

- 2 potong ayam

- 2 nasi

- 2 sundae

- 2 cream soup

- Fanta medium

- Sprite medium

• Super Besar 1 khusus pengguna Jenius Rp7.000 (11–17 Agustus 2023).

Informasi selengkapnya bisa dicek di sini.

2. McDonald's

McDonald's menyediakan promo Agustusan Seru Lewat Drive Thru yang berlaku pada 17–20 Agustus 2023 pukul 13.00–18.00.

Promonya yaitu Paket Merdeka seharga Rp78.636.

Adapun Paket Merdeka berisikan paket burger balado spesial dan panas spesial ayam McD balado serta gratis double choco pie apabila menyertakan kata kunci #inirasakita.