Daftar Artis yang Ikut Pertandingan Bahkan Voli dari Vindes, Ada Vino G Bastian hingga Andre Taulany

TRIBUNJABAR.ID - Perusahaan media olahraga milik Vincent dan Desta, Vindes Sport menggelar pertandingan voli bertabur bintang.

Vindes kembali lagi dengan acara pertandingan olahraga bertabur bintang yang tak kalah menarik.

Setelah sukses dengan Tepok Bulu dan Tiba-Tiba Tenis, kini Vindes Sport menginisasi pertandingan voli untuk para artis.

Acara ini bertajuk "Bahkan Voli" yang diikuti oleh tim The Actors vs The Prediksi.

Seperti namanya, The Actors berisikan para aktor papan atas Tanah Air.

Sementara The Prediksi adalah klub motor yang didirikan Andre Taulany dan Ronal Surapradja dan beranggotakan para artis.

Dilansir dari Instagram @vindes.ig, pertandingan Bahkan Voli ini akan berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 26 Agustus 2023 mendatang.

"Persiapkan seluruhnya untuk mendapetkin tiket dengan aktifkan notifikasi tiap-tiapnya media sosial Vindes dan subskrek youtube Vindes agar tidak terlewatkin," tertulis dalam unggahan @vindes.ig.

Lantas siapa saja artis yang bakal bertanding dalam laga Bahkan Voli?

The Actors

Berikut adalah pemain-pemain dari tim The Actors:

• Lukman Sardi

• Vino G Bastian

• Dwi Sasono