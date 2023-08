Kiper yang Gagal CLBK dengan Persib Bandung Sudah Temukan Tim Baru, Main Bareng Mantan Lainnya

TRIBUNJABAR.ID - Kiper Shahar Ginanjar sudah menemukan tambatan untuk kariernya setelah gagal kembali ke Persib Bandung.

Kini, dia menjadi bagian Kalteng Putra, tim yang akan bermain di Liga 2 2023-2024.

Di tim asuhan Jafri Sastra itu, Shahar akan bermain bareng dengan dua mantan Persib Bandung lainnya Beni Oktovianto dan Saepuloh Maulana. Di sana juga ada Sandi Sute

Sebelumnya, Shahar pernah mencoba peruntungan untuk masuk Persib Bandung.

Dia menjalani seleksi saat tim menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Kala itu, tim masih ditangani Luis Milla.

Namun, dalam unggahan di Instagram pribadinya, @shaharginanjar12, Shahar yang merupakan kiper kelahiran Purwakarta itu mengumumkan kegagalannya.

Ada tiga unggahan Shahar, satu foto dan dua video soal aktivitasnya bersama Persib Bandung.

Pada foto, dia berada di tengah diapit Teja Paku Alam dan I Made Wirawan di kanan serta Fitrul Dwi Rustapa dan Luizinho Passos di kiri.

Dia menyertakan caption: Terimakasih sudah memberi kesempatan untuk berlatih bersama

Sukses buat persib di 2023-2024. Thanks @luiziinhopassos_goalk @made_wirawan. Semoga ada kesempatan d lain waktu.

Unggahan ini mendapat komentar Passos dan Made yang merupakan pelatih kiper dan asisten pelatih kiper.

Passos menulis: Thanks too @shaharginanjar12 you are big goalkeeper a very good person ,may you always be happy , man will always judge us , but God will always protect us and give us victory , may God bless you.

Sedangkan Made yang pernah menjadi rekan Shahar sebagai sesama kiper di Persib menulis: Sukses selalu @shaharginanjar12.

Setelah foto itu, Shahar mengunggah video saat menjalani latihan dengan label PersibTV di pojok kanan atas.

Dia digembleng Passos dan Made dengan beberapa materi latihan, juga saat terlibat dalam gim internal.

Di video ini dia menulis caption: Terimakasih atas latian nya semoga bermanfaat buat saya kedepan nya dan belajar arti kehidupan.

Terakhir, dia mengunggah video yang juga berisi sesi latihan bersama kiper lainnya di bawah arahan Passos dan Made.

Mantan kiper Persija Jakarta ini menulis caption: Terimakasih saya ucapkan, senang bs berlatih bersama team yg pernah berprestasi bersama dan ini adalah team pertama yg berprestasi dgn saya tidak ada rasa kecewa marah dan lain nya , hanya rasa senang dan bangga walau hanya berlatih dlm waktu yg singkat.

Shahar merupakan kiper Persib pada 2012-2015.

Setelah itu, dia membela Mitra Kukar, Barito Putera, PSM Makassar, Persija Jakarta, Dewa United, dan Borneo F. (*)