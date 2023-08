Kekalahan Persib Bandung dari PSM Dibalas Persik, Tim yang Antarkan Maung Raih Kemenangan Pertama

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung, PSM Makassar, dan Persik Kediri memiliki keterkaitan di pekan keempat, kelima, dan keenam Liga 1 2023-2024.

Di pekan keempat, Persib kalah 2-4 saat menjadi tamu PSM di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan.

Lalu di pekan kelima, Persib mengalahkan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, kediri. Skornya 2-1.

Bagi Persib, itu merupakan kemenangan pertama musim ini setelah imbang tiga kali dan kalah sekali dalam empat laga awal.

Kemudian di pekan keenam, giliran Persik yang membalaskan kekalahan Persib dari PSM.

Bermain di Stadion BJ Habibie, Kamis (3/8/2023) sore, Persik membawa pulang tiga poin berkat kemenangan 2-1.

Pada laga ini, Persik sebenarnya berpeluang unggul dulu di menit 14. Sayang, Jefinho gagal melaksanakan tugas sebagai eksekutor penalti.

PSM akhirnya yang unggul 1-0 di menit 27 melalui eksekusi penalti Yuran Fernandes.

Tertinggal 0-1 di babak pertama, Persik mengejutkan di awal babak kedua.

Krisna Bayu Otto menyamakan kedudukan di menit 52. Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti untuk membobol gawang M Ardiansyah.

Tak perlu waktu lama, Persik mencetak gol kedua melalui kaki Jefinho di menit 54. Jefinho seakan menjawab kegagalan dalam mengeksekusi penalti.

Penyerang asal Brasil itu menaklukkan Ardiansyah setelah berhasil one on one seusai melewati bek lawan.

Bagi Persik, ini menjadi kemenangan kedua musim ini. Sebelumnya, di pekan kedua, Persik mengalahkan Arema FC dengan skor 5-2.

Kemenangan ini juga memutus tren buruk. Persik kalah dalam dua laga beruntun sebelum melawan PSM.

Sedangkan bagi PSM, ini menjadi kekalahan kedua. Sebelumnya, di pekan kedua, mereka juga kalah 1-2 ketika menjamu Dewa United.

Saat itu, tim asuhan Bernardo Tavares juga unggul dulu di babak pertama. (*)