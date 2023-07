20 Kata-kata Ucapan Menyambut Bulan Agustus 2023 dalam Bahasa Inggris, Bagikan di IG dan FB

TRIBUNJABAR.ID - Inilah ucapan menyambut bulan Agustus 2023 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

Bulan Juli akan berakhir digantikan dengan Agustus 2023.

Tentunya di bulan yang baru pasti ada doa dan harapan yang baru.

Baca juga: 20 Contoh Ucapan Menyambut Bulan Agustus 2023 Berisi Doa dan Harapan, Jadikan Caption Instagram

Berikut Tribunjabar.id sajikan ucapan menyambut bulan Agustus 2023 dalam bahasa Inggris yang berisi doa dan harapan.

1. Welcome to August 2023! - Selamat datang di bulan Agustus 2023!

2. Hello August 2023! - Halo bulan Agustus 2023!

3. Happy August 2023! - Selamat Agustus 2023!

4. Greetings for August 2023! - Salam untuk bulan Agustus 2023!

5. A warm welcome to August 2023! - Selamat datang di bulan Agustus 2023 yang hangat!

6. Embrace the arrival of August 2023! - Sambut kedatangan bulan Agustus 2023 dengan gembira!

7. Wishing you a delightful August 2023! - Semoga bulan Agustus 2023mu menyenangkan!

8. May August 2023 be filled with joy and prosperity! - Semoga bulan Agustus 2023 penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran!

9. Welcome the new month of August 2023 with open arms! - Sambut bulan Agustus 2023 dengan tangan terbuka!

10. Hoping you have a fantastic August 2023! - Semoga Agustus 2023mu fantastis!

Baca juga: Contoh Susunan Acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Lengkap dengan Teks MC 17 Agustus