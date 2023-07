Pendapatan Indosat Semester I 2023 Alami Peningkatan, Capai Rp 24,7 Triliun

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha (tengah)

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Indosat Ooredoo Hutchison kembali mencatatkan laba bersih di sepuluh kuartal berturut-turut dan pendapatan yang terus bertumbuh di lima semester terakhir. Pertumbuhan pendapatan yang kuat tersebut dikontribusi oleh kinerja positif dari semua lini bisnis perusahaan.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha menjelaskan pendapatan selular naik 8,4 persen, pendapatan multimedia, data communication, and internet (MIDI) bertambah 15,7 persen , dan layanan telekomunikasi tetap yang bertumbuh 25,9 persen year on year (yoy).

"Pertumbuhan kinerja top-line yang solid mampu menghasilkan peningkatan EBITDA yang kuat sebesar 24persen yoy menjadi Rp11,4 triliun, dengan marjin EBITDA mencapai 46,1persen pada semester pertama 2023," kata Vikram secara virtual, Jumat (28/7/2023).

Ia mengatakan ada juga laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entittas induk tercatat sebesar Rp1,9 triliun.

Vikram mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan yang didukung oleh para mitra dan pemegang saham dalam mencapai tujuan bersama yaitu memberdayakan Indonesia.

"Indosat mencatatkan total pendapatan Rp24,7 triliun pada semester I 2023 atau meningkat 10 persen dibanding tahun lalu," ucapnya.

Percepatan integrasi jaringan dengan teknologi Multi Operator Core Network (MOCN) mulai menunjukkan hasilnya.

Indosat mencatat pertumbuhan total pelanggan berkualitas sebesar 4 persen atau 3,8 juta yoy menjadi 100 juta dengan peningkatan pendapatan rata- rata per pengguna perseroan menjadi Rp35.800 pada kuartal kedua.

Seluruh peningkatan layanan tersebut ditopang oleh lebih dari 215 ribu total BTS pada semester I 2023 yang meningkat 8,5 persen yoy dengan 167 ribu merupakan BTS 4G.

“Percepatan integrasi MOCN yang dikombinasikan dengan strategi go-to-market yang tepat, membawa kami pada jalur yang tepat dalam memberikan pengalaman terbaik kepada seluruh pelanggan" kata Vikram.

Indosat regional Central & West Java (CWJ) juga mendapatkan pertumbuhan kinerja yang tetap terjaga di kuartal kedua tahun 2023.

Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan berkualitas hingga lebih dari 800 ribu pengguna yoy atau bertumbuh 3 persen.

Selain itu disusul dengan peningkatan trafik data 4G sebesar 15 persen yoy serta jumlah pengguna data yang mencapai 4 persen secara tahunan yoy.

Sepanjang paruh pertama 2023, total BTS 4G di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat telah bertambah lebih dari 8.500 unit BTS atau meningkat 28 persen yoy.

Dengan pencapaian tersebut, kini pelanggan Indosat baik IM3 maupun Tri yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah dapat merasakan jangkauan jaringan yang lebih luas dengan tambahan lebih dari 700 kecamatan, kualitas layanan di dalam ruangan yang lebih baik untuk tambahan 32 persen populasi, serta pengalaman internet yang lebih cepat.