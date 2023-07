Kumpulan Bacaan Dzikir yang Dapat Dibaca saat 10 Muharram atau Hari Asyura, Lengkap dengan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Simak bacaan dzikir yang bisa dibaca saat 10 Muharram atau hari Asyura berikut ini.

Pada kalender Hijriah yang menjadi pedoman umat Muslim, saat ini sudah memasuki bulan Muharram.

Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang istimewa bagi umat Muslim untuk memperbanyak amalan dan ibadah.

Salah satunya yaitu membaca dzikir pada 10 Muharram atau biasa dikenal dengan hari Asyura, yang tahun ini bertepatan dengan 28 Juli 2023.

Dikutip dari situs resmi Nahdlatul Ulama (NU), taubat Nabi Adam AS diterima pada hari Asyura. Begitu pula dengan umat Nabi Yunus AS dan diampuninya Nabi Daud AS.

Salah satu bacaan dzikir pada hari Asyura yang dianjurkan oleh Imam Al-Ajhuri yaitu:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلِ نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

Hasbunallahu wani'mal wakiil ni'mal mawlaa wa ni'mannasiir

Artinya: "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung dan penolong."

Menurut Imam Al-Ajhuri, umat Muslim yang membaca dzikir tersebut sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan menjaganya dari keburukan tahun tersebut.

Dengan demikian, memperbanyak dzikir di hari Asyura bisa menjadi kesempatan untuk umat Muslim memohon ampunan serta pertolongan Allah SWT.

Sebagaimana Rasulullah bersabda: Barang siapa yang senantiasa beristighfar (meminta ampun kepada Allah), Allah menjadikan setiap kesusahan baginya jalan keluar, setiap kegalauan kelapangan, dan dia diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka (HR Abu Dawud).

Berikut beberapa bacaan dzikir yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Asyura atau 10 Muharram dilansir dari NU Online:

1. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ..... ×١٠٠