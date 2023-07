Curhatan Pilu Cakra Khan, Berhasil Pukau Juri di AGT 2023 Dituding Haus Pujian: Sedih Lihat Gini 

TRIBUNJABAR.ID - Sejak tampil memukau di Americas Got Talent 2023, sosok Cakra Khan tak luput menjadi sorotan.

Ternyata bukannya dipuji karena membawa nama Indonesia, sang penyanyi justru dituding haus pujian.

Selain itu, sebelumnya Cakra Khan kerap dibanding-bandingkan dengan penyanyi lain, termasuk Putri Ariani pemenang Golden Buzzer.

Sejumlah netizen berkomentar dan menilai jika suara penyanyi asal Pangandaran itu biasa saja.

Akhirnya Cakra Khan membela diri dan malah dituding hanya mengharapkan pujian oleh warganet lain.

Padahal, suara Cakra Khan itu sudah membius para juri hingga mendapatkan standing ovation dari keempat juri Americas Got Talent, termasuk Simon Cowell.

Ia pun meluapkan curhatan pilunya itu lewat cuitan di Twitter.

Sayangnya, curhatan Cakra Khan itu justru menuai beragam komentar hingga dirinya dituding haus pujian.

Penyanyi Cakra Khan mengungkap kesedihan melihat kritikan terhadapnya terkait penampilannya di Americas Got Talent 2023.

"Sad, ngeliat konten-konten yang kaya gini dan bikin konten gini di youtube dengan niat mau liat yang pas audisi muncul kaya gini, mungkin memang saya enggak sehebat yang lain."

"But you know what, niat baik gue ingin bawa nama Indonesia. Makasih buat yang masih support saya anyways. Love you all," cuit Cakra Khan di akun Twitter resminya pada, Kamis, (20/7/2023).

Tak berhenti sampai di situ, Cakra Khan juga mendapat nyinyiran dari warganet yang menyuruhnya untuk bernyanyi saja.

Menurut salah satu warganet tersebut, sejumlah kritikan yang disampaikan dinilai wajar untuk publik figur.

"Hai Cakra, tugasmu itu nyanyi saja. Biarkan netizen yang menilai kamu. Mau netizen bilang jelek, kurang suka/sumbang itu hak mereka. Karena penilaian mereka objektif, ada yang suka sama suara kamu, ada juga yang enggak suka. Jadi biarkan mereka berkomentar sesuka hati mereka," kata warganet menanggapi cuitan Cakra Khan.