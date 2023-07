Head to Head Persib Bandung vs PSM Makassar Imbang di 5 Laga Terakhir tapi Musim Lalu Kalah Terus

Para punggawa Persib terus matangkan persiapan dalam latihan terakhirnya di Bandung sebelum bertolak menuju Makassar besok. Latihan terakhir digelar di Stadion Sidolig Kota Bandung, Kamis (20/7/2023). Laga PSM Makassar vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare dalam pertandingan pekan keempat Liga 1 2023/2024, Sabtu (22/7/2023).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi juara bertahan Liga 1, PSM Makassar, dalam lawatan ke Parepare, Sulawesi Selatan.

Laga PSM Makassar vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare dalam pertandingan pekan keempat Liga 1 2023/2024, Sabtu (22/7/2023).

Berdasarkan head to head PSM vs Persib, Maung Bandung menelan kekalahan back to back musim lalu di Liga 1 2022/2023.

Kekalahan paling menyakitkan adalah ketika Persib dilibas 1-5 pada 29 Agustus 2023 di Parepare.

Laga itu menjadi panggung bagi Yacob Sayuri dan Ramadhan Sananta yang sama-sama berhasil melakukan brace.

Wiljan Pluim juga turut mencatatkan namanya di papan skor.

Persib juga mulai kehilangan harapan juara ketika rekor tak terkalahkan 15 pertandingan Luis Milla tahun lalu dihentikan anak-anak asuhan Bernardo Tavares itu.

Tim Juku Eja memang tampil impresif, menaklukkan Maung Bandung dengan skor 2-1 pada 14 Februari 2023 di Stadion Pakansari.

Menjelang pertemuan ke-11 di era Liga 1 nanti, PSM pun berada di atas angin.

Setelah menelan kekalahan di kandang oleh Dewa United, Wiljan Pluim dkk berhasil bangkit mengalahkan Persikabo 1973 di laga tandang.

Kemenangan itu menjadi modal berharga bagi Yuran Fernandes dkk.

Sebaliknya, Persib gagal meraih kemenangan di tiga laga pembuka melawan Madura United, Arema FC, dan Dewa United.

Situasi semakin sulit lantaran Luis Milla tiba-tiba mundur dari kursi pelatih.

Persib kini ditangani pelatih sementara Yaya Sunarya.