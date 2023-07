Dapoer Heritage Hadirkan Menu Nusantara dari Sapi Lado Mudo Hingga Nasi Goreng Srikandi yang Enak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung terkenal dengan wisata kulinernya yang maknyos dan khas.

Pencinta kuliner mesti mencoba wisata kuliner di Bandung bernama Dapoer Penyet Resto di Jalan Lapang Supratman No 1.

Dapoer Penyet Resto sudah berdiri sejak 2009.

Tak hanya di Jalan Lapang Supratman, tetapi Dapoer Penyet Resto hadir pula di Trans Studio Mal.

Beragam menu ditawarkan di Dapoer Penyet Resto ini dengan nuansa makanan nusantara ditambah suasana dan dekorasi tempat yang unik serta nyaman.

Karena itu, tempat ini cocok pula dijadikan lokasi intimate wedding, engagment, ulang tahun, gathering, meeting, atau acara kumpul-kumpul komunitas dan sekadar bersama anggota keluarga.

Baca juga: Gunakan Bahan Daging dan Udang, Dapoer Limboek Jadi Gorengan Sultan

Owner Dapoer Penyet Resto, Sri Tanuati menyampaikan bahwa restoran ini berdiri di bangunan heritage nan estetik sehingga menjadi daya tarik tersendiri ketika pengunjung memasuki resto ini.

"Itulah mengapa kami coba upgrade menu Dapoer Penyet Resto sekaligus mengubah namanya menjadi Dapoer Heritage supaya dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas dan mengangkat konsep bangunan heritage unik, bersejarah, dan estetik," katanya, Selasa (18/7/2023) di lokasi.

Nasi Goreng Srikandi di Dapoer Heritage, Trans Studio Mal, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung.

Konsep resto yang diusung Dapoer Heritage ini, ialah menu khas nusantara, melengkapi menu yang sudah ada dengan sentuhan modern, melengkapi fasilitas area, dan mengusung tema-tema kebudayaan nusantara dalam event berkala.

"Menu baru yang menjadi unggulan sekaligus ciri khas dari kami itu sapi lado mudo (beef rib eye, cassava crouquette, sambal lado mudo and gulai borth), nasi goreng srikandi (tiga macam nasi goreng yang disajikan dalam satu plate, terdiri dari nasi goreng cumi medok, nasi goreng kampung, dan nasi goreng kecombrang)," ujar Sri.

Baca juga: Uniknya Work Coffee Bergaya Heritage di Bandung, Tak Pakai Kemasan Plastik untuk Sajian Kopinya

Menu favorit lainnya, yakni jagung manis (grill sweet corn, peanut crumble, lime and spicy mayo), Smoked Beef Bao (Steamed Bao with smoked beef brisket, pickle and sri racha mayo), Tropical Island (kecombrang, fresh lemon and honey), Ballenia (Fresh orange juice, peach juice, ginger, fresh lemon and soda), dan Coffee Berry (Espresso, Raspberry, and fresh lemon).

Menu sapi lado mudo di Dapoer Heritage, Trans Studio Mal, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung.

"Tempat kami ini miliki kapasitas untuk acara wedding sampai dengan 350 pax tanpa sesi," kata dia.

"Lalu, untuk meeting tersedia tiga VIP room dengan kapasitas berbeda mulai 10 orang, 15-20 orang, hingga 30 orang," ujarnya.

"Ruangannya pun masing-masing dilengkapi dengan AC, sound system standar meeting, dan LED," ucap Sri. (*)

Baca juga: B10 Cafe Tempat Hangout untuk Nikmati Pesona Braga di Malam Hari, Punya Menu Tradisional dan Western