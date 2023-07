20 Kata-kata Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2023 1 Muharram 1445 H dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Sampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 2023 atau 1 Muharram 1445 H dengan kata-kata islami Bahasa Inggris berikut ini.

Hari ini, Rabu (19/7/2023) bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H.

Dalam kalender hijriah, pergantian tahun ditandai dengan bergantinya bulan Dzulhijjah ke Muharram.

Menjadi hal yang lumrah bagi sesama umat Muslim saling memberikan ucapan selamat Tahun Baru Islam.

Di setiap ucapan, biasanya terselip doa dan harapan yang baik untuk satu tahun ke depan.

Selain menyampaikannya secara langsung, ucapan selamat Tahun Baru Islam 2023 juga bisa disampaikan melalui media sosial atau grup keluarga.

Gambar menarik ucapan selamat Tahun Baru Islam 2023 dan 1 Muharam 1445 H (freepik.com)

Baca juga: 30 Gambar Tahun Baru Islam 2023 1 Muharram 1445 H yang Menarik untuk Ucapan, Gratis Tinggal Download

Berikut adalah 20 contoh kata-kata islami ucapan selamat Tahun Baru Islam 2023 dalam Bahasa Inggris:

1. May the new Islamic year bring you abundant blessings and divine guidance. Happy New Year 1445 H.

Artinya: "Semoga tahun baru Islam membawa berkah yang melimpah dan petunjuk ilahi. Selamat Tahun Baru 1445 H."

2. As we step into the new Islamic year, may Allah shower His mercy upon you and fill your life with joy and prosperity. Happy Muharram 1445 H.

Artinya: "Saat kita memasuki tahun baru Islam, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya padamu dan memenuhi hidupmu dengan sukacita dan kemakmuran. Selamat Muharram 1445 H."

3. Wishing you a blessed year ahead filled with peace, love, and spiritual growth. Happy New Year 1445 H.

Artinya: "Semoga tahun yang penuh berkah menghampiri dengan damai, cinta, dan pertumbuhan spiritual. Selamat Tahun Baru 1445 H."

4. Wishing you a blessed year ahead filled with peace, love, and spiritual growth. Happy New Year 1445 H.