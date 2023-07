Putri Ariani Punya Pesaing Baru di AGT 2023 Gadis Tunanetra, Intip Sosoknya Raih Golden Buzzer Juga

Youtube America's Got Talent | NBC via HollywoodLife

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Putri Ariani kembali mendapat sorotan di tengah ajang pencarian bakat Americas Got Talent (AGT 2023) yang masih berlangsung.

Hal ini lantaran publik dihebohkan dengan munculnya sosok gadis tunanetra di AGT 2023 yang kini meraih Golden Buzzer.

Serupa dengan Putri Ariani yang meraih Golden Buzzer karena bakat menyanyi, kini sosok gadis tunanetra itu dibanding-badingkan.

Bahkan gadis tunatera itu pun disebut-sebut sebagai pesaing Putri Ariani.

Gadis tunatera yang sama meraih Golden Buzzer itu adalah Lavender Darcangelo.

Baca juga: Potret Rumah Baru Putri Ariani di Jakarta, Impian Punya Istana Terwujud, Maia Estianty Beri Bocoran

Lavender Darcangelo mendapatkan Golden Buzzer-nya pada 11 Juli 2023 lalu.

Pada Americas Got Talent season 18 ini, Lavender Darcangelo membawakan lagu Out Here On My Own milik Irena Cara.

Golden Buzzer Lavender Darcangelo diperoleh dari juri Heidi Klum.

Lain halnya dengan Putri Ariani yang memperoleh tiket khusus itu dari Simon Cowell. Jadi, siapakah Lavender Darcangelo?

Berikut intip sosok Lavender Darcangelo, gadis tunanetra yang disebut pesaing Putri Ariani.

1. Tunanetra dan penyandang autis

Lavender Darcangelo adalah penyandang tunanetra dan autisme.

Dia pernah blak-blakan soal kekurangannya itu pada wawancara bersama GMA tahun 2019 silam.

"Saya merasa kesepian dalam hidup karena saya memiliki banyak kecacatan yang buta dan autis," kata Lavender Darcangelo, dilansir Hollywood Life, Senin (17/7/2023).