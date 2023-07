Sinopsis Film Oppenheimer Karya Christopher Nolan dan Jadwal Tayangnya, Kisahkan Penemu Bom Atom

TRIBUNJABAR.ID - Film Oppenheimer karya sutradara ternama Christopher Nolan akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya Christopher Nolan memang menjadi salah satu yang banyak dinantikan oleh pencinta sineas di seluruh dunia.

Setelah hengkang dari Warner Bros, Christopher Nolan kembali ke dunia perfilman dengan merilis film ke-12 bersama Universal Pictures, Oppenheimer.

Film Oppenheimer sendiri diangkat dari buku berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Adapun film Oppenheimer ini dibintangi oleh berbagai aktor dan aktris ternama yang lima di antaranya adalah pemenang Oscar.

Untuk pemeran utamanya sendiri dibintangi oleh Cillian Murphy.

Lantas seperti apa sinopsis Oppenheimer?

Sinopsis Film Oppenheimer

Film Oppenheimer mengisahkan seorang fisikawan bernama Jullius Robert Oppenheimer.

Ia adalah penemu dan pengembang bom atom selama The Manhattan Project pada era Perang Dunia II.

Film ini akan memperlihatkan sisi humanis Oppenheimer yang menghadapi berbagai dilema ketika ia mengembangkan bom atom.

Terutama ketika ia sadar bahwa penemuannya itu bisa berdampak begitu besar untuk dunia yang manusia tinggali saat ini.

Jadwal Tayang

Para pecinta film bisa menyaksikan film Oppenheimer pada 19 Juli 2023 di bioskop seluruh Indonesia.