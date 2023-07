Chord Lagu Potret Manehna, Lagu Sunda Nining Meida, Banyak Digemari, Ini Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Potret Manehna.

Lagu Potret Manehna dinyanyikan oleh Nining Meida.

Karyanya hingga masih menjadi lagu yang banyak digemari.

Chord Lagu Potret Manehna

Em B

Potret manehna

C B

Nu katampa minggu kamari

C Em

Dipiguraan

C Em

Disimpen dihade-hade

B

Anteng diteuteup

C B

Jadi batur dina simpe

Em

Aduh endahna

C Em

Mapaesan taman hate

C B C

Potret manehna, potret manehna

B Em

Ditilik di sidik-sidik

B Em C

Diteuteup di bulak-balik

Em

Ku manis bae

C B C B

Potret manehna, potret manehna

C

Socana, imutna, teuteupna sagalana

Em

Ngan keur kuring bae

Em B C B

Potret manehna, potret manehna

Baca juga: Chord Lagu Kapalang Nyaah, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Abiel Jatnika, Lengkap dengan Liriknya

Em B

Potret manehna,

C B

Wawakil jirim jinisna

C Em C Em

Tanda satia ngarah kangen salilana

Em B

Jadi bukti najan anggang langka tepang

Em C Em

Potret anu digugulung potret manehna.

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.