Chord Lagu Kapalang Nyaah, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Abiel Jatnika, Lengkap dengan Liriknya

Chord lagu Kapalang Nyaah

Intro;Em C B Em C Am B Em B C B Em

Em

Teu wasa kedah ngantosan

Am Kanteunan mun lami hasrat hate ngagedur

B. Em.

Hoyong patarema dina soca sanaos sakiceup

intro;C Em

Em

Ieu hate teu puguh rasa

Am

Da bongan kapalang nyaah

B. Em

Mondok ge teu tibra kanteunan ngimpen simpe

Reff;

Em. Am

Sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun

C. Em

Nu sakitu anteungna ngogo teuteupan

Em. Am

Sok hoyong nyieuhkeun ieu kakangeun

B. Em

Tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa

B

Mun tea mah anjeun

Em

Rek ngagoda duh gening ku tega

intro;G Am C Em Em C Am B C Em C B Em

Em Ieu hate teu puguh rasa

Am Da bongan kapalang nyaah

B. Em

Mondok ge teu tibra kanteunan ngimpen simpe

Reff;

Em. Am

Sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun

C. Em

Nu sakitu anteungna ngogo teuteupan

