20 Contoh Yel-yel Kreatif dan Lucu untuk MPLS SMP dan SMA, Buat Kelompok Makin Semangat

TRIBUNJABAR.ID - Inilah contoh yel-yel kelompok yang bisa dipakai saat MPLS SMP, SMA hingga SMK.

Siswa baru akan segera menyambut kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Dalam kegiatan tersebut biasanya dibagi dengan beberapa kelompok.

Setiap kelompok pun tak jarang diarahkan untuk membuat yel-yel agar memacu semangat.

Berikut Tribunjabar.id sajikan contoh yel-yel untuk MPLS 2023.

1. Yel Yel Lagu Bento- Iwan Fals

Kelompok satu yang paling keren

Sekali lirik semuanya ok

Orang memanggilku

Yang paling hebat

Tokoh papan atas di atas semuanya yaitu kelompok satu

2. Yel-Yel Lagu Kuda Lumping

Ada sebuah regu Pramuka , namanya regu kuda terbang

Ada sebuah kuda tapi bisa terbang namanya kuda terbang

Kuda terbang, kuda terbang, kuda terbang pasti menang

Kuda terbang, kuda terbang, kuda terbang paling oke!

3. Yel Yel Lagu Happy Ya Ya Ya

Happy ye, ye, ye

Saya pilih kelompok satu menang

Siang jadi pemenang

Malam jadi pemenang

Semangatku semakin mendalam...

Kelompok satu, yes, yes, yes!

4. Yel Yel Lagu Kolam Susu

Regu Macan itulah nama kami.

Tongkat dan Tali itulah senjata nya.

Cokelat Muda Cokelat Tua seragam nya.

Baret, Hasduk ,dan sabuklah Pelengkap nya.

Trisatya dan Dasadharma pedoman nya.

Bersama Materi Pramuka Lain nya.

Regu Macan itu gagah perkasa.

Pantang menyerah tak kenal putus asa.

5. Yel Yel Lagu Laskar Pelangi - Nidji

Berlarilah tanpa lelah.

Sampai kami meraih nya.

Regu harimau tak kan terikat waktu.

Bebaskan mimpimu di angkasa.

Warnai bintang di jiwa.

Reff:

Menari lah dan terus tertawa

Walau dunia tak seindah surga

Bersyukurlah pada Yang Kuasa

Cinta kita di dunia selama nya