Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Nick Kuipers Ungkapkan Perasaannya, Ingin Tampil Lebih Baik

TRIBUNJABAR.ID - Jelang Persib Bandung vs Dewa United, bek Persib Bandung Nick Kuipers mengungkapkan perasaanya.

Nick Kuipers memainkan pertandingan pertamanya bersama Persib Bandung di Liga 1 2023/2024 saat menghadapi Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat 7 Juli 2023.

Nick Kuipers berharap bisa tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya.

Pada pertandingan pekan kedua Liga 1 2023/2024 tersebut, Persib Bandung hanya bisa meraih satu poin dari tuan rumah setelah bermain imbang 3-3.

“Sayangnya bukan hasil yang diinginkan, tapi saya bangga bisa kembali (bermain bersama Persib Bandung),” kata pemain bernomor punggung 2 tersebut.

Dia berharap bisa kembali memperkuat lini belakang skuad asuhan Luis Milla tersebut dalam lanjutan liga musim ini.

Terdekat Persib Bandung akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 14 Juli 2023.

“Sampai jumpa di pertandingan berikutnya,” tulis Kuipers diakhiri dengan tanda hati berwarna biru di akun Instagram-nya. (persib.co,id)

Jadwal lengkap Liga 1 pekan ke-3

Jumat, 14 Juli 2023

PERSIKABO 1973 vs PSM MAKASSAR di Pakansari, 15:00

PS BARITO PUTERA vs PSS SLEMAN di Demang Lehman, 15:00

PERSIB BANDUNG vs DEWA UNITED FC di Gelora Bandung Lautan Api, 19.00

Sabtu, 15 Juli 2023

RANS NUSANTARA FC vs 15:00 PERSITA TANGERANG di Maguwoharjo, 15:00 PERSIK KEDIRI vs AREMA FC di Brawijaya, 15:00

PERSIS SOLO vs BORNEO FC SAMARINDA di Manahan, 19:00

BALI UNITED FC vs MADURA UNITED FC di Kapten I Wayan Dipta, 19:00

Minggu, 16 Juli 2023

PSIS SEMARANG vs PERSEBAYA SURABAYA di Jatidiri, 15:00

PERSIJA JAKARTA vs BHAYANGKARA FC di Gelora Bung Karno, 19:00