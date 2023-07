Jadwal Liga 1 Pekan Ke-3, Persib Bandung vs Dewa United FC, Persija Jakarta Jamu Bhayangkara FC

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 Pekan ke-3, Persib Bandung vs Dewa United FC di Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (14/7/2023) pukul 19.00.

Dalam Jadwal Liga 1 Pekan ke-3, Persija Jakarta menjamu Bhayangkara FC di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Minggu, 16 Juli 2023.

Pertandingan sejatinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun harus dipindah ke Bekasi.

Juara bertahan PSM Makassar dijamu Persikabo 1973 di Pakansari, Jumat, 14 Juli 2023, pukukl 15.00.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-3



Jumat, 14 Juli 2023

Persikabo 1973 vs PSM Makassar di Pakansari, 15:00

PS Barito Putera vs PSS Sleman di Demang Lehman, 15:00

Persib Bandung vs Dewa United FC di Gelora Bandung Lautan Api, 19.00

Sabtu, 15 Juli 2023

RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang di Maguwoharjo, 15:00 Persik Kediri vs Arema FC di Brawijaya, 15:00

Persis Solo vs Borneo FC Samarinda di Manahan, 19:00

Bali United FC vs Madura United FC di Kapten I Wayan dipta, 19:00

Minggu, 16 Juli 2023

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya di Jatidiri, 15:00

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Gelora Bung Karno, 19:00

Hasil Lengkap Liga 1 Pekan Ke-2

Jumat, 07 Juli 2023

PSS Sleman 2:2 Persis Solo

Arema FC 3:3 Persib Bandung

Sabtu, 08 Juli 2023

Persebaya Surabaya 1:1 PS Barito Putera

PSM Makassar 1:2 Dewa United FC

Persita Tangerang 2:0 PSIS Semarang

Borneo FC Samarinda 3:1 Bali United FC

Minggu, 09 Juli 2023

Madura United FC 3:2 Persik Kediri

Bhayangkara FC 1:2 RANS Nusantara FC

Persikabo 1973 0:0 Persija Jakarta

