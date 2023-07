Luncurkan Single 'Get Loose' Bareng Penyanyi Ternama Ciara, Agnez Mo Kembali Harumkan Indonesia

TRIBUNJABAR..ID - Penyanyi Indonesia yang go international, Agnez Mo, kembali menggebrak panggung musik dunia.

Kali ini Agnez Mo mengenalkan single Get Loose, hasil kolaborasinya dengan Ciara, penyanyi dengan sejumlah hits dunia dari Amerika Serikat.

Single Get Loose yang diluncurkan pada 30 Juni 2023 itu langsung mendapat sambutan internasional.

Portal berita musik internasional Rolling Stone bahkan mengangkat single Get Loose sebagai Songs You Need To Know di hari yang sama.

Portal yang semula merupakan majalah musik yang berdiri pada 1967 itu menempatkan single Agnez Mo bersama karya-karya Olivia Rodrigo, Paris Hilton, Young Thug, Lil Uzi Vert, Blur dan lainnya.

Agnez Mo terbilang produktif melahirkan hits internasional.

Ia dengan konsisten telah menghasilkan minimal satu single internasional setiap tahun sejak 2017.

Debut internasionalnya adalah single Coke Bottle yang dinyanyikannya bersama Timbaland dan T.I pada 2014.

Lagu Coke Bottle ini bertengger 20 pekan berturut-turut di Asia Pop 40 dan menjadi salah satu paling popular di MTV dan MTV Iggy’s Song of the Summer 2014.

Untuk single Get Loose, Agnez Mo menggandeng penyanyi Ciara yang telah mewarnai panggung musik dunia dengan sederet hits sejak 2004.

Ia menggambarkan pengalaman dalam kolaborasi ini begitu membebaskan, tanpa rasa takut, dan tanpa batas-membatasi.

"Having to say this is probably my best work so far is one thing, but the amount of joy this song brings me is on another level," kata Agnez Mo di kanal YouTube-nya.

"Its almost spiritual!! Creating fearless and boundless music with the people i love is exactly what this journey is all about," katanya.

"AND THEN to be able to share all that with Ciara?? MAGICAL," lanjut Agnez Mo.