LIVERPOOL Datangkan Kapten Timnas Hongaria, Perkuat Lini Tengah Bareng Thiago dan Mac Allister

TRIBUNJABAR.ID - Selangkah lagi Liverpool akan mendatangkan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig.

Mahar yang harus ditebus The Reds mencapai Rp1,15 triliun.

Ya, Liverpool akhirnya dipastikan segera mendatangkan pemain anyar kedua mereka pada musim panas 2023 ini.

Sesudah berhasil merekrut Alexis Mac Allister dari Brighton and Hove Albion, Liverpool kabarnya siap mendatangkan gelandang lainnya.

Pilihan kali ini jatuh kepada gelandang RB Leipzig, yakni Dominik Szoboszlai.

Liverpool bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan, baik dengan pihak RB Leipzig maupun sang pemain.

The Reds mau untuk menebus klausul rilis yang ditetapkan oleh RB Leipzig untuk Szoboszlai.

Klausul rilis tersebut bernilai 70 juta euro atau setara dengan Rp1,15 triliun.

Dominik Szoboszlai juga akan segera dijadwalkan untuk mengikuti tes medis bersama Liverpool.

Kabar soal kepastian transfer gelandang asal Hongaria itu juga sudah dipastikan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano.

"BREAKING: Dominik Szoboszlai ke Liverpool, here we go!" cuit Fabrizio Romano lewat akun Twitter pribadinya.

"Diketahui RB Leipzig sekarang diberitahu bahwa Liverpool telah memicu klausul pelepasan."

"Kesepakatan 70 juta euro selesai, akan segera ditandatangani."

"Persyaratan pribadi telah disepakati, Szobo siap untuk tes medis segera."