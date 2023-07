HARI INI Liga 1 2023/2024 Dimulai: Persib Bandung Tampil Besok, Persija vs PSM Diundur Sehari

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, Sabtu (1/7/2023), Liga 1 2023/2024 akan mulai bergulir.

Berdasarkan jadwal Liga 1 2023/2024, duel antara Bali United dan PSS Sleman menjadi laga pembuka.

Duel Bali United vs PSS Sleman bakal berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta besok sore pukul 15.00 WIB.

Rangkaian laga pekan pertama Liga 1 2023/2024 kemudian dilanjutkan dengan laga Persis vs Persebaya di Stadion Manahan, Solo, pukul 19.00 WIB.

Hari kedua pekan pertama Liga 1 2023/2024 akan diramaikan duel Persib Bandung vs Madura United dan Dewa United vs Arema FC.

Persib akan menjamu Madura United di Stadion GBLA, Minggu (2/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Pada jam yang sama, Arema FC bertamu ke kandang Dewa United di Indomilk Arena.

Big match akan tersaji pada hari ketiga rangkaian pekan pertama Liga 1 2023/2023 yang mempertemukan Persija Jakarta dan juara bertahan, PSM Makassar.

Baca juga: Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur, Macan Kemayoran Diuntungkan? Dua Pemain Masih Cedera

Pertandingan Persija vs PSM akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Laga Persija vs PSM semula dijadwalkan akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (2/7/2023) dengan waktu kick off pukul 19.00 WIB.

Akan tetapi, pada Jumat (30/6/2023) atau H-2 pertandingan, PT Liga Indonesia Baru menerbitkan surat yang menginformasikan bahwa laga diundur menjadi Senin (3/7/2023) dengan lokasi dan jadwal kick off sama.

“Bersama ini PT Liga Indonesia baru (PT LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK,” bunyi petikan surat 307/LIB-COR/VI/2023 yang diunggah Persija di website resminya.

Duel kedua tim juga sempat nyaris batal berlangsung di GBK setelah pihak pengelola mengadakan pertemuan dengan ketua suporter Persija, yakni Dicky Soemarno.

Dalam foto yang diunggah di Instagram Dicky, disebutkan GBK akan melakukan perbaikan rumput setelah beberapa event termasuk Bulan Bung Karno beberapa waktu lalu.