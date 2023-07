Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur, Macan Kemayoran Diuntungkan? Dua Pemain Masih Cedera

TRIBUNJABAR.ID – Persija Jakarta bakal melakoni laga melawan PSM Makassar dalam pekan pertama Liga 1 2023/2024.

Pertandingan Persija vs PSM dalam jadwal Liga 1 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Laga Persija vs PSM sejatinya akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (2/7/2023) dengan waktu kick off pukul 19.00 WIB.

Namun, pada Jumat (30/6/2023) atau H-2 pertandingan, PT Liga Indonesia Baru menerbitkan surat yang menginformasikan bahwa laga diundur menjadi Senin (3/7/2023) dengan lokasi dan jadwal kick off sama.

“Bersama ini PT Liga Indonesia baru (PT LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK,” bunyi petikan surat 307/LIB-COR/VI/2023 yang diunggah Persija di website resminya.

Pengunduran jadwal pertandingan itu boleh jadi menguntungan Persija, yang para pemain andalannya masih cedera.

Menjelang duel kontra PSM, Persija mendapatkan kabar baik setelah cedera Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas mulai membaik.

Kudela mengalami masalah pada otot dalam di bagian lutut kiri, sedangkan Dony menderita cedera otot paha kanan bagian depan.

Baca juga: Termasuk Nick Kuipers, 6 Pemain Persib Bandung Ini Tak Muncul di Laman Resmi Liga 1, Resmi Dicoret?

Dokter Persija Jakarta, dr. Ikhsan Eka Putra, menjelaskan bahwa Kudela tengah dalam proses pemulihan fisioterapi.

“Allhamdulillah Kudela kondisinya sudah membaik,” kata dr. Ikhsan dikutip Kompas.com dari laman resmi Persija Jakarta.

“Sekarang dia (Kudela) sudah mulai mencoba ikut latihan ringan bersama tim, tetapi dia masih dalam proses fisioterapi,” tambahnya.

Situasi serupa dialami Dony Tri Pamungkas. Pemain berumur 18 tahun itu juga dalam proses fisioterapi.

“Sama seperti Kudela, dia masih dalam proses fisioterapi. Namun, sudah bisa ikut latihan ringan berrsama yang lainnya. Doakan keduanya cepat pulih,” jelas dia.

Simic akan bermain dengan hati