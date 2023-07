50 Quotes atau Kata-kata Ucapan Menyambut Bulan Juli 2023 Bahasa Inggris yang Bikin Semangat

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan quotes atau kata-kata ucapan menyambut bulan Juli 2023 dalam Bahasa Inggris.

Memasuki bulan yang baru tentu memiliki semangat dan tujuan yang baru.

Untuk menyambutnya, Anda dapat berbagi ucapan untuk teman-teman sekitar.

Baca juga: Resmi! Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 1 Juli 2023 di Seluruh Indonesia, 3 Jenis Ini Naik Harga

Ucapan tersebut dapat menjadi motivasi untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

Berikut Tribunjabar.id sajikan quotes atau kata-kata ucapan menyambut bulan Juli 2023.

Berikut adalah 50 ucapan menyambut bulan Juli dalam bahasa Inggris beserta artinya:

1. "Hello July, a month full of possibilities." (Halo Juli, bulan penuh kemungkinan.)

2. "Welcome, July! May this month bring joy and happiness." (Selamat datang, Juli! Semoga bulan ini membawa kebahagiaan dan kegembiraan.)

3. "Happy July! Wishing you a month filled with love and laughter." (Selamat Juli! Semoga bulan ini penuh dengan cinta dan tawa.)

4. "Goodbye June, hello July! Let the new adventures begin." (Selamat tinggal Juni, halo Juli! Mari kita mulai petualangan baru.)

5. "Wishing you a fantastic July ahead!" (Semoga kamu memiliki Juli yang fantastis!)

6. "Welcome July, the month of sunny days and warm nights." (Selamat datang Juli, bulan hari yang cerah dan malam yang hangat.)

7. "Happy first of July! May this month bring you success and prosperity." (Selamat tanggal satu Juli! Semoga bulan ini membawa kesuksesan dan kemakmuran untukmu.)

8. "Cheers to a wonderful July filled with blessings and good times." (Salam untuk Juli yang indah penuh dengan berkah dan waktu yang baik.)