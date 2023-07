Tiga Minggu Lagi Harga Telur dan Daging Ayam Bakal Turun, Menteri Perdagangan Menjamin

TRIBUNJABAR.ID, UNGARAN - Tingginya harga telur dan daging ayam saat ini membuat masyarakat kelabakan.

Namun pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menjanjikan harga telur ayam dan daging ayam, akan turun dalam waktu maksimal tiga minggu mendatang.

Menurut menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tingginya harga tersebut karena kurangnya pasokan telur dan daging ayam.

"Pada Tahun Baru, Natal, dan Lebaran 2022 harga ayam terlalu murah, yakni berkisar Rp 33.000 per kilogram sehingga merugikan pedagang. Kalau pedagang rugi, sebelum ayam tumbuh besar akhirnya sudah dipotong," katanya di Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/6/2023).

"Akibatnya kondisi sekarang kurang stok. Jika stok kurang maka harga menjadi naik. Mudah-mudahan dalam waktu dua atau tiga minggu mendatang, harga sudah normal kembali," kata Zulkifli Hasan.

Dari hasil pantauan di Pasar Bandarjo, kata Zulkifli Hasan, harga daging ayam ras berkisar Rp 39.000 hingga Rp 40.000 per kilogram.

"Ini agak tinggi, karena standarnya Rp 38.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara harga telur antara Rp 29.000 hingga Rp 30.000. Harga tersebut lebih tinggi Rp 1.000, karena harga normal di kisaran Rp 28.000.

"Kalau harga bahan pokok lain seperti cabai dan bawang putih sudah di bawah," kata Zulkifli.

Dari hasil pantauan di Pasar Bandarjo, diketahui harga beras medium tercatat Rp 12.000/kg, gula pasir Rp 14.000 per kg, minyak goreng curah Rp 14.400 per liter, dan minyak goreng Minyakita Rp 14.000 sampai Rp 16.000 per liter.

Kemudian minyak goreng kemasan premium Rp 19.000 per liter, daging sapi Rp 130.000 per kg, dan daging ayam ras Rp 39.000 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras Rp 29.000 per kg, bawang merah Rp 40.000 per kg, tepung terigu Rp 12.000 per kg, dan cabai merah keriting Rp 35.000 per kg.

Selanjutnya cabai merah besar Rp 40.000 per kg, cabai rawit merah Rp 25.000/kg, bawang putih kating Rp 35.000 per kg, serta bawang putih honan Rp 35.000 per kg. Zulkifli juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. "Tentu di pasar tradisional, pasar rakyat ini harganya paling bagus. Selain itu kita juga membantu pedagang-pedagang kecil yang berjualan," pungkasnya. (*)

