20 Kata-kata Ucapan Selamat Datang Bulan Juli 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bagikan di WA

TRIBUNJABAR.ID - Sambut bulan Juli 2023 dengan kata-kata ucapan selamat datang yang penuh doa dan harapan dalam Bahasa Inggris berikut ini.

Tahun 2023 memasuki bulan ketujuhnya, yaitu bulan Juli.

Bulan Juli ini identik dengan kehangatan karena terjadi saat musim panas di negara-negara empat musim.

Selain itu, bulan Juli juga identik dengan perasaan gembira karena biasanya murid-murid sekolah sedang menjalani libur semester.

Dalam menyambut datangnya bulan Juli 2023 ini, tidak ada salahnya menyampaikan kata-kata ucapan selamat datang di media sosial.

Kata-kata ini bisa berupa doa dan harapan untuk bulan Juli 2023.

Ilustrasi - Kata-kata Bijak Ucapan Menyambut Bulan Juli 2023 Berisi Harapan, Cocok Buat Update Status di Medsos (freepik.com)

Berikut contoh kata-kata ucapan selamat datang Juli 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. Welcome, July! May this month bring you abundant joy, love, and laughter.

Artinya: "Selamat datang, Juli! Semoga bulan ini membawa sukacita, cinta, dan tawa yang melimpah."

2. As July arrives, may it fill your days with sunshine and your nights with peaceful dreams. Welcome, July!

Artinya: "Ketika Juli tiba, semoga hari-harimu dipenuhi dengan sinar matahari dan malammu diisi dengan mimpi-mimpi yang tenang. Selamat datang, Juli!"

3. Wishing you a July filled with endless opportunities, new beginnings, and remarkable achievements. Welcome, July!

Artinya: "Semoga Juli memberimu kesempatan tak terbatas, awal yang baru, dan pencapaian luar biasa. Selamat datang, Juli!"

4. May July bring you moments of serenity, where you can reflect, recharge, and embrace the beauty of life. Welcome, July!