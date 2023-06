Sosok Mitzi Abigail Calon Istri Anthony Sinisuka Ginting yang Dilamar di Australia, 9 Tahun Pacaran

TRIBUNJABAR.ID - Mitzi Abigail dilamar oleh kekasihnya, pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting di Australia setelah 9 tahun pacaran.

Keduanya diketahui telah menjalin hubungan asmara sejak 2014.

Momen ketika Mitzi dilamar pebulu tangkis asal Cimahi itu diunggah di Instagram Anthony Sinisuka Ginting pada Sabtu (24/6/2023).

Dalam foto yang dibagikan, nampak Anthony Sinisuka Ginting berlutut di hadapan Mitzi Abigail.

Ia juga terlihat sedang memakaikan cincin di jari Mitzi.

Momen lamaran tersebut semakin indah dengan latar matahari terbenam di balik Sydney Opera House, Sydney, Australia.

Ginting pun menuliskan pesan romantis untuk Mitzi Abigail.

"She said 'YES!'," tulis Anthony Sinisuka Ginting dalam unggahan keterangannya, dikutip dari Instagram @sinisukanthony pada Minggu (25/6/2023).

Bahkan Ginting juga menuliskan pesan romantis bagi calon istrinya itu.

"Terima kasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami dan mendukungku. Terimakasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini," kata Anthony Sinisuka Ginting.

"Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa bersyukurnya saya pada Tuhan karena mengirimmu ke dalam hidupku. Dan setelah bertahun-tahun, saya bersyukur kita bisa mengambil satu langkah ke depan," sambungnya.

"Masih banyak yang harus dilewati, saya bersyukur kita bisa menikmati waktu ini bersama," pungkas Ginting.

Unggahan itu lantas mendapatkan ucapan selamat dari rekan sesama atlet bulu tangkis seperti Jonatan Christie, Marcus Gideon, hingga Viktor Axelsen.

Lantas seperti apa sosok Mitzi Abigail?