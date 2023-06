20 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Jadikan Status Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Simak kumpulan kata-kata ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya berikut ini.

Hanya dalam hitungan hari, umat Muslim seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha.

Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 29 Juni 2023. Sementara organisasi Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada 28 Juni 2023.

Salah satu cara untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini yaitu dengan saling memberikan ucapan selamat.

Ucapannya bisa diberikan secara langsung saat bertemu dengan kerabat atau keluarga, maupun melalui media sosial.

Bagi Anda yang bingung mau memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2023 di media sosial, Tribunjabar.id menyediakannya di artikel ini.

Berikut 20 kata-kata ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. On this blessed occasion of Eid, wishing you and your family joy, happiness, peace and prosperity! Eid Mubarak!

Artinya: "Pada kesempatan Idul Adha yang diberkati ini, semoga Anda dan keluarga Anda bahagia, bahagia, damai, dan sejahtera! Selamat Idul Adha!"

2. May you always feel the grace of Allah today and forevermore. Happy Eid Al-Adha!

Artinya: "Semoga Anda selalu merasakan rahmat Allah hari ini dan selamanya. Selamat Idul Adha!"

3. This Eid Al-Adha, I wish Allah’s blessings light up your life and that it is filled with happiness, peace, joy and success. Eid Mubarak!

Artinya: "Idul Adha ini, saya berharap berkah Allah menerangi hidup Anda dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan dan kesuksesan. Selamat Idul Adha!"

4. May your sincere prayers be answered, and may you be blessed with Allah’s choicest blessings. Eid al-Adha Mubarak to you and your loved ones.