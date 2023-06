Generasi Terbaru Ford Next Generation Ranger Raptor dan Ford Everest Titanium Hadir di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menyusul peluncuran Ford Next-Generation Ranger Raptor dan Ford Everest Titanium pada 8 Juni 2023 lalu, RMA Indonesia kembali menghadirkan kedua varian kendaraan baru ini kepada pelanggan setia Ford di Bandung.

Memasuki pasar Indonesia, kendaraan Next-Generation Ford Ranger Raptor yang menjadi pertama di kelasnya, menawarkan tujuh mode berkendara guna memungkinkan pengendara menjelajahi baik di dalam kota maupun di alam bebas berpetualang tanpa batas.

Country Manager RMA Indonesia, Pinaki Mukherjee mengatakan, untuk menyambut antusias pecinta Ford di Indonesia, Dealer Roadshow Ford Next Generation di beberapa kota, yang dimulai dari kota Bandung.

"Di kota Bandung, kedua kendaraan ini telah dapat diuji coba secara langsung oleh pelanggan setia Ford di dealer 3S Ford Bandung," kata Pinaki, Jumat (23/6/2023).

Kehadiran dari kedua mobil ini diakui oleh Pinaki Mukherjee sebagai langkah yang dilakukan oleh Ford untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup besar, terutama pada kendaraan berperforma tinggi.

Next-Generation Ford Ranger Raptor maupun Next-Generation Ford Everest Titanium dipilih sebagai kendaraan peluncuran utama karena performa superior yang membuat mereka unggul di kelasnya sendiri.

"Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018, varian Raptor tidak pernah memiliki pesaing sejati dalam hal performance-nya. Sedangkan, varian Everest Titanium yang telah mendominasi pasar Australia, selalu mendapatkan ulasan positif dari sejak diperkenalkan pada akhir tahun lalu,” ujar Pinaki.

Mobil seri terbaru ini memiliki karakter desain yang menganut F-Series generasi ke-13 di Amerika Serikat.

Dimana tampilannya begitu memikat namun tetap memberikan kesan galak dan gagah.

Marketing and Sales General Manager RAM Indonesia , Yanto Mardianto mengatakan Next Gen Ford Ranger ini hadri dalam empat varian diantaranya Ranger Base 2.0 M/T, Ford Ranger XLT 2.0 A/T, Ford Ranger Wildrak 20L A/T dan Ford Ranger Raptor 2.0L A/T.

Ranger Raptor ini merupakan mobil double cabin dengan mesin diesel 2 liter yang hadir sebagai kendaraan off road fungsional.

"Performanya cukup agresif karena memiliki mesin bi-turbo yang menyajikan tenaga sebesar 210 PS dan torsi 500 Nm," kata Yanto saat ditemui di Ford Dealer Saluyu, Jalan Gatot Subroto No 162, Jumat (@3/6/2023).

Mobil SUV berpenggerak 4x4 ini didukung oleh mesin 2.0L Bi-turbo dan fiturnya lebih lengkap.

"Perangkat semi otonom sudah terpasang seperti adaptive cruise control, forward collision warning system, blind spot information system, tire pressure monitoring system dan active park assistance," kata Yanto.

Gen Ford Everest ini menggabungkan kemampuan untuk menjelajah di berbagai medan dengan kenyamanan yang luar biasa.

Selain itu juga dilengkapi dengan desain eksterior yang berani dan menggambarkan jiwa petualangan dan desain interior yang menghadirkan ketenangan dan kenyamanan.

Yanto mengatakan pasar Jabar untuk Ford memang cukup besar dan Ia berharap Ford Next Generation ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih sehingga tercipta kepuasan pelanggan.