Daihatsu Urban Fest di Bandung, Hadirkan All New Astra Daihatsu Ayla, Catat Tanggalnya

Daihatsu Urban Fest di Bandung menghadirkan All New Astra Daihatsu Ayla

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Daihatsu berkomitmen terus hadir dan mendekatkan diri kepada pelanggan, khususnya para generasi muda yang ada di berbagai kota besar di Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan menyediakan rangkaian program hiburan atraktif kekinian, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mewujudkan impiannya memiliki mobil baru Daihatsu lewat acara bertajuk Daihatsu Urban Fest Level Up .

Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini digelar di Paskal 23, Bandung, Jawa Barat pada 16-19 Maret 2023.

Dengan adanya kegiatan ini para pengunjung dapat mewujudkan impiannya untuk memiliki mobil baru Daihatsu dengan beragam kemudahan program pembelian yang menarik.

Sebagai wujud usahanya untuk selalu dekat kepada pelanggan dalam menyediakan kendaraan yang cocok sekaligus tetap value for money untuk para keluarga muda, Daihatsu juga melakukan peluncuran regional produk LCGC Hatchback terbarunya, yaitu All New Astra Daihatsu Ayla di Yogyakarta, Bandung, serta menyusul ke berbagai daerah seluruh Indonesia seperti, Medan, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Manado mulai dari 13 Maret — 5 April 2023.

All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru yakni berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga memiliki beragam keunggulan seperti desain yang modern dan stylish, teknologi terkini, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sekaligus dengan harga yang tetap value for money.

Selama penyelenggaraan acara Daihatsu Urban Fest 4 hari ini, Daihatsu juga menyediakan unit test drive bagi para pengunjung yang penasaran dan tertarik ingin merasakan asiknya sensasi berkendara dengan All New Astra Daihatsu Ayla, dan Daihatsu Rocky.

Pada acara ini, Daihatsu siap menyambut para pengunjung dengan menyediakan beragam hiburan seru seperti kompetisi live band, standup comedy, dan Photo Installation, yang berkesempatan mendapat hadiah berupa uang jutaan rupiah, ditambah merchandise menarik, serta menyaksikan artist performance oleh Yovie & Nuno pada 18 Maret 2023.

Selain Bandung, Daihatsu Urban Fest juga siap sambangi para sahabat di beberapa kota besar di Indonesia yang sebelumnya telah sukses diselenggarakan di Balikpapan, Makassar, dan Medan sejak November 2022 lalu hingga saat ini.

"Melalui acara ini, Daihatsu dapat lebih dekat dengan para sahabat, sehingga mereka bisa berekspresi menikmati jiwa mudanya lewat acara yang fun dan positif. Semoga program ini dapat menghibur dan menginspirasi pelanggan, khususnya para milenial, dan keluarga muda di area Bandung dan sekitarnya, serta kami dengan senang hati siap melayani pengunjung yang datang dan membeli mobil Daihatsu", ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation.