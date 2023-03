Tampil Sporty dan Mesin Baru, Ini Spesifikasi Lengkap Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah world premiere bulan lalu, Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport akhirnya sudah bisa dipinang AutoFamily, melalui cabang Auto2000 area Bandung. All New Agya memiliki style eksterior yang sporty, high performance, dan peningkatan driving quality sehingga memiliki daya saing yang tinggi bagi first buyer sebagai segmen utamanya.

Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport resmi diluncurkan di Bandung, Rabu (15/3/2023).

Hadir pada acara peluncuran Senior Area Business Manager Area Kalimantan dan Pantura, Haris Prasetya dan Area Manager TAM Jawa Barat, Andrias Fajarudin, serta Biyouzmal Regional Business Division Head Jawa Barat & Kalimantan.

All-New Agya dan All-New Agya GR Sport memanfaatkan all-new-platform yang menghasilkan dimensi kabin lebih luas disertai dengan mesin baru, transmisi baru, dan suspensi baru.

Keduanya memakai new engine 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi 113 Nm

. Tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan otomatis CVT untuk kemudahan mobilitas penggunanya.

Terdapat juga penyematan fitur-fitur baru, seperti All-front LED Lamp, dan adanya fitur follow me home dan Auto Cut Off. Ada juga fitur ABS+EBD.

Kemudian Rear Parking Sensor, Speed Sensor Lock, Alarm dan Immobilizer, Isofix, serta Seat Belt Warning. Ada juga Dual Airbags di semua tipe, termasuk Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Start Assist (HSA).

Terdapat 7 pilihan warna, yakni White, Silver, Gray, Black, Yellow, Red, dan Orange. Tipe GR Sport hanya ada opsi warna White, Black, Yellow, dan Red, termasuk pilihan warna two-tone dengan atap dicat hitam pada opsi warna White dan Red.

Secara keseluruhan, terdapat 5 tipe All-New Agya dan All-New Agya GR Sport. Terdiri atas All New Agya E M/T. All New Agya G M/T, All New Agya G CVT, All New Agya GR Sport M/T, dan All New Agya GR Sport CVT, disertai ada dua pilihan warna one tone dan dual tone.

Urusan Toyota lebih mudah, Auto2000 memberikan kesempatan kepada AutoFamily untuk memanfaatkan program pembelian secara kredit dengan fleksibilitas yang tinggi, yakni down payment (DP) mulai dari 20 persen dan tenor angsuran hingga 5 tahun.

Syarat dan ketentuan berlaku, harga tidak mengikat, dan untuk penjelasan lebih lengkap dapat mengunjungi cabang Auto2000 terdekat.

Memudahkan AutoFamily untuk memiliki mobil idaman khususnya All-New Agya dan All-New Agya GR Sport, Auto2000 memiliki program trade-in (tukar tambah) dengan semua merek mobil. Silakan ajukan trade-in melalui menu Trade In di Auto2000 Digiroom.

Kedua mobil Toyota keluaran baru ini juga didukung oleh layanan aftersales T-Care yang dapat dinikmati di seluruh Auto2000.