Aldi Taher Cari Pembeli Tiket VIP Rp100 Juta, Sumbangkan Keuntungan Konser untuk Yayasan Kanker

Aldi Taher dalam wawancara bersama Ruben Onsu di acara Deep Talk with Ruben pada Senin (29/5/2023).

TRIBUNJABAR.ID - Selebriti Aldi Taher mencari pembali tiket VIP konsernya yang bertajuk Forplay: Tribute to Coldplay seharga Rp100 juta.

Diketahui Aldi Taher akan menggelar konser tersebut pada 3 Juli 2023 mendatang.

Hal ini sempat menjadi perbincangan saat pertama kali Aldi Taher mengumumkan konsernya.

Pasalnya, Aldi Taher memasang harga tiket hingga Rp100 juta untuk kategori VIP.

Melalui sebuah unggahan Instagram, Aldi Taher kini mencari orang yang hendak membeli tiket tersebut.

"Dicari 2 pembeli VIP Table konser Aldi Taher seharga Rp100.000.000 (15 pax)," tertulis dalam unggahannya dikutip dari Instagram @alditaher.official pada Jumat (16/6/2023).

Namun selain dari harga tiket yang fantastis, ternyata Aldi Taher berencana menyumbangkan keuntungan konser untuk yayasan kanker anak.

Baca juga: Lagunya untuk Messi Viral hingga Diunggah FIFA World Cup, Aldi Taher Kembali Bingung: Enggak Nyangka

"Keuntungan disumbangkan untuk yayasan kanker anak," lanjutnya dalam pengumuman itu.

Hal itu lantas membuat Aldi Taher menuai pujian dari warganet.

"Kalian luar biasa..... Sukses terus bang Aldi," kata seorang warganet di kolom komentar.

"Kecil 100 juta mah buat para juragan, semoga lancar acara nya bang, ga kebayang si pasti bakal pecah juga acaranya ini," ujar warganet lainnya.

"Per orang 6,6jt untuk DONASI anak-anak with kanker, not bad lah buat artis-artis atau pengusaha-pengusaha atau youtuber-youtuber atau orang-orang kaya di Jakarta," timpal warganet lainnya.

Aldi Taher Semangati Penyintas Kanker

Sebagai penyintas kanker, Aldi Taher memberi semangat ke pasien kanker yang sedang berjuang sembuh. Aldi mengingatkan untuk tidak merasa sedih.