Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Hadiri WCIF 2023 di Korea Selatan, Berhasil Raih Penghargaan

TRIBUNJABAR.ID - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina meraih penghargaan di kancah internasional.

Keduanya hadir dalam World Cultural Industry Forum (WCIF) 2023 di Daegu, Korea Selatan, Rabu (14/6/2023).

Diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ditunjuk sebagai pembicara untuk mewakili Indonesia dalam kapasitas sebagai kreator konten.

Keduanya berbicara dalam sesis Special Talks Creative Economy with ASEAN Young People bersama perwakila dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Annyeoghaseyo. Hello, my name is Raffi Ahmad, I'm from Indonesia," ucap Raffi Ahmad saat memperkenalkan diri, dikutip dari video repost yang diunggah Raffi Ahmad di Instagram story akun @raffinagita1717

"And I'm Nagita Slavina, hi everyone," imbuh Nagita.

Moderator diskusi tersebut ialah Nickhun 2PM.

Selama membagikan pengalaman, Raffi dan Nagita berbicara dalam bahasa Inggris.

Lebih lanjut, Raffi Ahmad berhasil mendapatkan penghargaan dari forum dunia tersebut.

"Saya sudah enggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma mau bilang terima kasih. Thank you, thank you so much," tutur Raffi.

"Saya sudah enggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma mau bilang terima kasih. Thank you, thank you so much," tutur Raffi.

Duta besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, sempat menjelaskan penghargaan tersebut melalui video yang diunggah Raffi di Instagram.

"Raffi terpilih sebagai person yang sangat sukses di dalam media sosial dan mendapatkan Asia award. Ini mengalahkan beberapa content creator dari negara-negara Asia. Saya bangga sekali Raffi dan Nagita datang di kota Daegu ini dan nanti memeriahkan Indonesian Night," ucap Gandi Sulistiyanto.

