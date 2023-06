Viral Anak Petani Asal Sukoharjo Lolos ke Harvard University dan Dapat Beasiswa LPDP, Ini Kisahnya

TRIBUNJABAR.ID - Kisah Hanang Pandu Himawan, anak petani asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang lolos ke Harvard University dan mendapatkan beasiswa Lembaga Penerima Dana Pendidikan (LPDP) viral di media sosial.

Mengenyam pendidikan tinggi apalagi di kampus terbaik dunia menjadi cita-cita banyak orang.

Namun untuk bisa terdaftar sebagai mahasiswa di kampus terbaik tentunya juga harus melewati berbagai persaingan ketat.

Salah satu yang berhasil melewatinya adalah Hanang Pandu Himawan.

Ia berhasil menembus Harvard University dengan mengambil jurusan Master of Public Policy.

Selain itu Hanang juga berhasil mendapatkan beasiswa LPDP tahun ini.

Kisah tersebut dibagikan Hanang Pandu Himawan melalui Twitter miliknya, @hahansky pada Minggu (11/6/2023).

Dalam cuitannya itu, Hanang Pandu Himawan mengungkap motivasinya mengejar Harvard University.

"Sejujurnya jawabannya adalah gue pengen bgtt bgtt ngeliat bu’e pa’e, seorang petani lulusan SMA, hadir di momen wisuda kampus terbaik di dunia," cuit Hanang dikutip pada Selasa (13/6/2023).

"Gue pengen melihat senyum mereka di 2025 nanti, sehat selalu pak buk, this is for you," sambungnya.

Dalam cuitannya itu Hanang juga membagikan video ketika dirinya membawa kabar bahagia itu langsung ke orang tuanya.

Dalam videonya terekam Hanang yang menghampiri sang ibunda yang berada di halaman belakang rumah.

Ibunda Hanang langsung memeluk dan mencium Hanang dengan bahagia.

Ketika Hanang memberi tahu bahwa ia berhasil lolos ke Harvard University, ibunya pun langsung melompat girang.