Bacaan Doa untuk Melepas Orang Berangkat Haji dalam Bahasa Arab dan Artinya, Sesuai Sunnah

Terdapat bacaan doa yang bisa dipanjatkan ketika melepas seseorang berangkat haji.

Saat ini, umat Muslim di seluruh dunia sudah mulai memasuki musim Haji 2023.

Jamaah haji khususnya dari Indonesia mulai berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan serangkaian prosesi ibadah haji.

Biasanya, jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci diantar atau dilepas oleh kerabat maupun keluarga.

Ada pula tradisi walimatus safar yang biasa digelar oleh calon jamaah untuk berpamitan.

Bagi para kerabat atau keluarga yang mengantarkan calon jamaah, terdapat bacaan doa yang bisa disampaikan.

Berikut bacaan doa untuk melepas orang berangkat haji dikutip dari NU Online:

Rasulullah SAW menganjurkan kerabat hingga keluarga jamaah haji untuk melepas calon jamaah dengan doa berikut ini:

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

Zawwadakallâhut taqwâ, wa ghafara dzanbaka, wa yassara lakal khaira haitsumâ kunta.

Artinya: "Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan di mana pun kau berada."

Adapun doa tersebut dibaca Rasulullah SAW ketika mengantarkan sahabatnya yang akan bepergian jauh.

Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas RA:

وروينا في كتاب الترمذي، عن أنس رضي الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله، إني أريد سفرا فزودني، فقال: "زودك الله التقوى"، قال: زدني، قال: "وغفر ذنبك"، قال: زدني، قال: "ويسر لك الخير حيثما كنت" قال الترمذي: حديث حسن

Artinya: "Diriwayatkan kepada kami pada Kitab At-Tirmidzi, dari Sahabat Anas RA. Ia bercerita bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasul, aku hendak berpergian. Karenanya, berikanlah aku bekal,’ kata sahabat tersebut. ‘Zawwadakallâhut taqwâ,’ kata Rasulullah SAW. ‘Tambahkan lagi ya Rasul,’ kata sahabat itu. ‘Wa ghafara dzanbaka,’ kata Rasulullah SAW. ‘Tambahkan lagi ya Rasul,’ kata sahabat itu. ‘Wa yassara lakal khaira haitsumâ kunta,’ jawab Rasulullah SAW. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa kualitas hadits ini hasan," (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 187).

