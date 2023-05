Road Show di Telkom University, Pendaftaran Miss Universe Jawa Barat Masih Dibuka

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang tahap audisi, Miss Universe Jawa Barat kembali menggelar roadshow terakhir di. Telkom University (Tel-U) di Fakultas Teknik Industri, Rabu (24/5/2023).

Dekan Fakultas Industri Kreatif, Dr. Roro Retno Wulan, S.Sos., M. Pd. menyambut baik perhelatan road show Miss Universe Jawa Barat.

"Terima kasih atas kepercayaanya disini, memang fakultas Industri Kreatif mengusung semua berbau hal kreatifitas desain dan seni," ujarnya, pada acara Road Show Miss Universe di Telkom University, Rabu (24/5/2023).

Kegiatan ini, kata dia, membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk unjuk diri dan menggali potensi yang dimiliki.

"Harapanya bukan hanya sekali dua kali, tetapi kerjasama berkelanjutan antar Fakultas Industri Kreatif maupun fakultas lain," imbuhnya.

Ia menuturkan, sebagai seorang perempuan Indonesia, ajang kecantikan yang diakui dunia ini menjadi semangat bagi para perempuan muda.

"Cobalah uji diri anda, guna menggali potensi dan keberhasilan mahasiswa, jangan membatasi diri sehingga menjadi mahasiswa yang tidak mampu meningkatkan kapasitasnya," tegasnya.

Roro menambahkan, ajang ini menjadi tantangan bagi mahasiswi.

Kendati demikian, Roro menghimbau agar mahasiswi mampu menggunakan kesempatan ini guna menjadi perempuan yang menginspirasi.

Hadir sebagai perwakilan mojang Jawa Barat, Miss Universe Jawa Barat dapat diikuti bagi perempuan yang bukan lahir di tanah pasundan.

"Dapat diikuti oleh perempuan asli Jawa Barat, pernah tinggal di Jawa Barat, bahkan bagi mahasiswi yang berasal dari luar tetapi menempuh pendidikan di Jabar dapat mengikuti kegiatan ini," ujar Rizky Ananda Musa sebagai Director Miss Universe Indonesia, Rabu (24/5/2023).

Ia menuturkan, tidak menutup kemungkinan membuka peluang bagi perempuan yang berhijab.

Menjelang audisi, Rizky menyebut jenis pertanyaan yang akan ditanyakan seputar isu global.

"Para peserta dapat menyuarakan visi misi mereka terhadap isu tersebut. Menjadi nilai lebih bila peserta aktif dalam kegiatan sosial," ujarnya.

Nantinya, pengumuman pemenang Miss Universe akan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya Miss intelegensia, Miss Social Media, Miss Favorit melalui voting, Miss Congeniality, Social Impact Award, Second Runner Up, First Runner Up dan Miss Universe Jabar.